‘Er zijn naast de usual suspects altijd boeken die verrassend goed lopen’

Gerda Aukes Beeld Annabel Miedema

Gaat u positief gestemd het nieuwe boekenjaar in?

‘We hebben 2022 goed afgesloten, na twee jaar dicht te zijn geweest in december. In Baarn wordt fiks gelezen en dat is niet minder geworden. Bij ons is de omzet afgelopen jaar gestegen. Maar in minder kapitaalkrachtige dorpen of steden hebben boekhandels het zwaarder.’

Wat was jullie best verkochte boek van 2022?

‘Een gelaten leven van Vita Sackville-West, we verkochten er 320 exemplaren van. Voor een boekwinkel in een dorp is dat een gigantisch getal. Dat is het leuke van het boekenvak, naast de usual suspects, zitten er ook altijd verrassende boeken tussen die goed lopen.’

Waar kijkt u naar uit in 2023?

‘Hotel Goldberg van schrijver en altviolist Ewa Maria Wagner. Ze woont in Baarn. Dit is haar tweede roman, het verschijnt 18 januari. Het is geïnspireerd op het verhaal van de SS’er Willi Kulla, die in het Baarnse Bos oorlogsbuit zou hebben verborgen, maar het is fact-fictie dus de hoofdpersoon heet anders. Het verhaal deed me enigszins denken aan De stamhouder van Alexander Münninghoff.’

Over De stamhouder gesproken, 1,1 miljoen mensen keken naar de eerste aflevering van de verfilming. U ook?

‘Ja, ik ben een klein beetje trots want ik was destijds meteen helemaal gegrepen door dat boek, toen het nog maar net uit was. Münninghoff heeft daarom zijn allereerste lezing bij ons in de boekhandel gegeven. Hij was een ontzettend aardige en aimabele man. En het was een fantastische avond. Zijn boek werd een bestseller en er is nu dus een serie van gemaakt.’

Wat is jullie tip van de week?

‘Bournville van Jonathan Coe. Een heerlijke Britse roman. Je volgt een familie uit een rustige buitenwijk in Birmingham vanaf 1945 tot 2020. Alle belangrijke historische gebeurtenissen trekken voorbij. Van de kroning van Queen Elizabeth, de dood van Diana tot de opkomst van Boris Johnson. Voor liefhebbers van The Crown en de boeken van Sherriff. Need I say more?’

Toptien bestverkochte boeken bij boekhandel Den Boer in Baarn:

1. Dirk De Wachter: Vertroostingen; Lannoo

2. Joanna Quinn: Het walvistheater; Boekerij

3. Paolo Giordano: Tasmanië; De Bezige Bij

4. R.C. Sherriff: Een tweede leven; Atlas Contact

5. Kader Abdolah: Wat je zoekt, zoekt jou; Prometheus

6. Jonathan Coe: Bournville; De Bezige Bij

7. Jaap Scholten: Drie zakken dameskleding, twee cakes Kyiv en een sniper; Atlas Contact

8. Lars Keppler: Spin; De Bezige Bij

9. Israel van Dorsten: Wij waren, ik ben; Pluim

10. Charlie Mackesy: De jongen, de mol, de vos en het paard; KokBoekencentrum