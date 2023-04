Er zijn maar zoveel bouwwerken van na 1965 die gered kunnen worden van de sloop. Welke komen op de lijst?

De bolwoningen in Den Bosch. Beeld Loes van Duijvendijk

Ergens langs de provinciale weg N201 bij het Utrechtse dorp Mijdrecht staat een lage tweearmige windmolen. Zo eentje waarmee in de jaren zeventig veel boerderijen stroom opwekten. Het is een godswonder dat hij er nog staat. Zelfs de ontwerper ervan ontgaat het waarom hij niet is vervangen door een nieuw exemplaar dat honderd keer meer opbrengt, zoals op al die andere plekken in Nederland waar ooit zo’n boerderijmolen stond.

Dit is niet het grootste dilemma van Post65, een programma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) waarin gebouwen, complexen en onroerende objecten uit de periode 1965-1990 een monumentale status kunnen krijgen. Maar wel illustratief voor hoe ingewikkeld de discussie rondom hedendaags erfgoed is. Als de laatste tweearmige windmolen sneuvelt, is het verhaal over energietransitie incompleet.

Bob Witman schrijft sinds 1999 voor de Volkskrant over architectuur, design en grafische vormgeving.

Er zijn meer van dit soort issues. Wat wordt het lot van de Yunus Emre-moskee in Almelo uit 1974, de eerste moskee in Nederland? Wat te doen met het oude ministerie van OCW in Zoetermeer dat door bewoners als een nare puist wordt ervaren, maar dat ook een belangrijk tijdsbeeld is? ‘Soms komt de waardering pas veel later. Toen de jugendstil opkwam, vonden veel mensen dat niets. Nu wordt het prachtig gevonden’, zegt Barbara Speleers, programmaleider Post65 van de Rijksdienst. En er is haast geboden. Op dit moment wordt alles wat is gebouwd na 1965 niet beschermd door de Erfgoedwet. En je kunt een gebouw maar één keer slopen.

Het door Jaap Bakema ontworpen stadhuis van Terneuzen op het Stadhuisplein. Beeld ANP / Stock Images Zeeland

Waar in het klassieke denken over monumenten de nadruk ligt op architectonische kwaliteit en het cultuurbelang van een gebouw, spelen in Post65 maatschappelijke verhalen een cruciale rol. Een hek bij vliegbasis Woensdrecht met sporen van vredesprotesten komt misschien wel op de groslijst van de RCE. Want nergens anders herinneren gebouwen of objecten aan het felle volksprotest tegen kernwapens. ‘Dat hek vertelt een verhaal over wat Nederland was toen. En je wilt dat verschillende tijdlagen leesbaar blijven in onze gebouwde omgeving’, zegt Speleers.

Post65 moet in 2026 resulteren in een lijst met gebouwen. Hoeveel erop staan is nog onzeker, maar staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur liet eerder doorschemeren dat honderd al aan de ruime kant is. Dat maakt het tot een complexe puzzel, niet alleen vanwege esthetische en sociale vragen. Ook het aantal gebouwen dat tussen 1965 en 1990 is verrezen, maakt de klus huiveringwekkend groot. Alleen al de huizenvoorraad steeg in die vijfentwintig jaar van 3,3 miljoen naar 5,9 miljoen, grotendeels terug te vinden in 23 groeikernen en overloopsteden en 152 bloemkoolwijken. Ook al zo’n lastige vraag: kan een bloemkoolwijk als geheel een monument worden?

Dat idee ligt zeker op tafel, zegt Speleers. ‘Niet alleen het iconische, ook het alledaagse krijgt aandacht. Als het maar de weerslag vormt van een karakteristieke periode in de geschiedenis.’ Dus is ook een monument voor snelwegarchitectuur een optie, gelet op de enorme investeringen in asfalt en hypermoderne verkeersknooppunten als het Prins Clausplein bij Den Haag. ‘We hebben een aantal maatschappelijke ontwikkelingen uit die periode op papier gezet, om context te geven aan de betekenis van gebouwen. Zodat je naast criteria als architectonische kwaliteit, karakteristiek voor een periode en uniciteit ook kunt wegen of een gebouw staat voor een maatschappelijke ontwikkeling.’

Zo is er aandacht voor de Koude Oorlog, migratie, jongerencultuur, meer kleinschalige stedenbouw en emancipatie en individualisering. Al die verhalen moeten aan gebouwen worden geknoopt en helpen om de keuzen te verantwoorden. Dat is nodig, want iedereen zet zich toch schrap voor het moment dat bij de staatssecretaris van Cultuur de lijst ligt met objecten die een beschermde status verdienen. Zeker is dat er heel veel niet op staat, en de erfgoedwereld kennende zal dat het nodige rumoer geven.

Paalwoningencomplex De Kasbah in Hengelo. Beeld Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort

‘Lijstjes vind ik niet het belangrijkst’, zegt Lidwine Spoormans, specialist in nieuw erfgoed aan de faculteit bouwkunde in Delft. Zij is niet direct betrokken bij de RCE-selectie . ‘Mijn uitgangspunt is om gebouwen in principe nooit te slopen, maar te verduurzamen en te hergebruiken. Er gaan nu veel te makkelijk gebouwen tegen de vlakte. Daarmee gaan herinneringen en geschiedenis verloren, maar ook materiaal en energie.’

Spoormans zette in 2017 de site Love 80’s architecture op, omdat het haar stoort hoe de ontwerpesthetiek uit dat decennium als lelijk wordt weggezet. ‘Ik zie juist veel kwaliteit in die tijd. Bijvoorbeeld de woningbouw, waar veel vernieuwing plaatsvond: het kleurgebruik, nieuwe plattegronden, diversere woningen.’ En de belangrijkste les voor nu: ‘Sociale woningbouw stond bovenaan de lijst van politici en architecten. Er is toen zo veel gebouwd dat fatsoenlijk, liefdevol ontworpen en betaalbaar is. Daar kunnen we een voorbeeld aan nemen.’

De woorden mooi en lelijk komen niet voor in de RCE-criteria. Wel speelt lokaal draagvlak voor een gebouw een rol. ‘Als je een gebouw op de lijst zet, moet er perspectief zijn dat het ook behouden kan blijven.’ De monumentstatus gaat niet automatisch gepaard met een zak rijksgeld. Als Terneuzen zijn brutalistische stadhuis uit 1972 van architect Jaap Bakema wil behouden, dan maakt het uit of de gemeenschap bijdraagt om het gebouw in stand te houden. Uit onderzoek van de Provinciale Zeeuwse Courant bleek dat de helft van de bevolking er weinig mee heeft. Terwijl veel experts het ondenkbaar vinden dat dit pure voorbeeld van Nederlands brutalisme verdwijnt.

De Rijksdienst zegt dat er een breed scala aan opinies wordt opgehaald bij experts en burgers. Gemeenten krijgen de kans om te vertellen hoe zij naar hun jonge erfgoed kijken. ‘Dit is geen van bovenaf gestuurd aanwijzingsproces’, zegt Speleers. Er zijn scouts van de erfgoedvereniging Heemschut en de Nederlandse Tuinenstichting actief om bijzondere projecten aan te dragen. ‘Er is gewoon heel veel. En wij weten natuurlijk niet alles.’

Een verkeersbord dat aangeeft dat men een erf op rijdt. Beeld ANP / Venema Media

Standbeeld voor de bloemkoolwijk

Categorie: stadsuitbreiding

Type: woonerf

Oordeel: amazing

Het klassieke blauwe woonerfbordje vormt voor architect en stedenbouwkundige Dick van Gameren nog altijd de essentie van wat deze jarenzeventigwijk zo goed maakt. Een wandelend persoon, een kind met bal, huis en tot slot een auto op de achtergrond. ‘Gedeelde openbare ruimte, waar voetgangers voorrang krijgen en de auto te gast is. Het zijn leefbare, vernieuwende wijken, waar stedenbouwers nog steeds een voorbeeld aan kunnen nemen’, vindt Van Gameren, die als hoogleraar bouwkunde aan de TU Delft meerdere keren heeft gepleit voor herwaardering van het woonerf.

De bloemkoolwijk was al snel de spotnaam voor dit concept, vanwege het grillige stratenpatroon dat visite van buiten meestal radeloos naar het juiste adres deed zoeken. ‘Wij woonden op hofje 34 huisje 27, maar dat kon niemand vinden’, zegt schrijver Joris van Casteren, die over zijn moeizame woonerfjeugd het veelgeprezen boek Lelystad schreef. Dat moeizame lag overigens minder aan de architectuur van het woonerf dan aan een weerbarstige volkse mix van bewoners die niet geheel uit vrije wil in Lelystad terechtkwam.

De vader van het woonerf is stedenbouwkundige Niek de Boer (1924-2016), die eind jaren zestig in Emmen voor het eerst een wijk ontwierp gebaseerd op een boerenerf met veel groen en gedeelde (autoluwe) openbare ruimte rondom verspreid liggende eengezinswoningen. Er waren geen doorgaande wegen, er was alleen spaarzaam bestemmingsverkeer. Dat was innovatief, volgens Van Gameren. De traditionele plattegrond van de gezinswoning werd op zijn kop gezet. De keuken en berging zaten aan straatkant, de zitkamer aan de tuin, die grensde aan het openbaar groen achter. In die gedeelde open ruimte moest de cohesie in de buurt ontstaan.

De wijk Emmerhout in Emmen in 1971. Beeld Nationaal Archief - Spaarnestad Photo

Dat lukte niet altijd. Achter het huis waarin Van Casteren opgroeide, stond een bankje dat grensde aan de tuin. Kon de buurt een beetje mengen. Maar de lawaaiigste wijkbewoners claimden de plek al snel permanent en scholden de vriendin van zijn moeder uit:

‘In de zomer sleepten Hansie en de vader van Richard Rook kratjes pils naar buiten. Rond het bankje werd tuinmeubilair opgesteld, vrienden en kennissen stroomden toe. Met haar rieten mandje vol biologische geitenkaas durfde Gemma er niet goed langs. ‘Lesbische pot,’ riepen ze op een keer.’ (Fragment uit Lelystad.)

In de architectuurwereld kreeg het woonerf al snel het predikaat ‘De Nieuwe Truttigheid’. Onterecht, vindt Van Gameren, die het klassieke woonerf wel op de monumentenlijst ziet komen. Misschien niet die van Lelystad, maar wel de Krekenbuurt in Zwolle, of de Vier Vierkanten in Alkmaar. ‘Ik gebruik foto’s van deze twee wijken vaak op gastlessen aan Harvard in de VS. Amazing, is meestal de reactie. Soms onderschatten wij ons eigen erfgoed.’

Het knooppunt Prins Clausplein verbindt de autosnelwegen A4 en A12 bij Den Haag. Beeld John Gundlach / Rijkswaterstaat

Ode aan een parallel universum

Categorie: infrastructuur

Typologie: sterknooppunt

Oordeel: monument voor parallel universum

Het Prins Clausplein, waar de snelwegen A12 en A4 elkaar kruisen bij Den Haag, was de achtertuin van kunstenaar Melle Smets. Hij groeide op in Voorburg en kende de oude paden die naar verdwenen tuinderijen leidden. Dat kwam goed van pas toen hij in 1999 in het kader van een kunstproject drie dagen lang illegaal in een Dafje op het middentalud kampeerde. ‘Ondanks de aanwezigheid van duizenden auto’s is het een totaal niemandsland. Een parallel universum, dat niet echt bestaat.’ De politie die hem moest wegsturen, had drie uur de tijd nodig om uit te vinden hoe ze het talud konden bereiken.

In het programma Post65 wordt gekeken naar alle vormen van onroerend goed die kans maken op een beschermde status, dus ook snelwegarchitectuur. De investeringen in infrastructuur na 1965 zijn duizelingwekkend. Het autobezit explodeerde (van 1 naar 3 miljoen tussen 1964 en 1973) en daarmee ontplofte ook het aantal kilometers asfalt. Een van de meest complexe verkeersknooppunten is het Prins Clausplein, waar in 2022 per etmaal 350 duizend voertuigen voorbij raasden.

Dat plein is voor architect Jeroen Mensink en expert ruimtelijke kwaliteit Laurens van Tiel dagelijks werk. De eerste adviseert Rijkswaterstaat, de ander werkt er. En hoewel ze de fly-overs en flauwe bochten op hun duimpje kennen, is er altijd die bewondering als ze eroverheen rijden: ‘Een iconisch kunstwerk. Als ik de hoogste fly-over pak, heb ik een schitterend uitzicht over Den Haag’, zegt Mensink. Van Tiel: ‘Het knooppunt is compact en elegant. Ik vind het mooi zoals ik het nieuwe museumdepot van Boijmans van Beuningen mooi vind.’ Van hem mag het plein een monument worden omdat het zo veel zegt over onze geschiedenis.

Deelnemers van 'een reis langs de parallelle wereld’, aan tafel op het middentalud van het Prins Clausplein tijdens ‘een reis langs de parallelle wereld’, in 2002 mede georganiseerd door kunstenaar Melle Smets.

Het is vooral de euforie die de snelwegarchitectuur uitstraalt die kunstenaar Smets fascineert, met verkeersknooppunten als kathedralen en de auto als symbool van ons vrijheidsidee. ‘De snelweg is de meest radicaal democratische plek die ik ken. Hij is er voor iedereen, maar maakt ook de wereld bereikbaar voor iedereen. Dat we uiteindelijk allemaal vaststaan in de file doet gek genoeg geen afbreuk aan dat gevoel van vrijheid.’

Het Prins Clausplein dateert uit 1985, telt vier etages, negen afzonderlijke rijrichtingen plus een spoorlijn. Het is een van de spaarzame sterknooppunten in Nederland. Afslagen met lange weefvakken kunnen in een flauwe bocht worden genomen, wat de doorstroming bevordert. Bij een klassiek klaverblad moet een auto een bocht van 270 graden maken.

‘Het mooie is, het werkt nog steeds goed’, zegt Van Tiel. ‘Wat ooit is bedacht aan verkeerskundige oplossingen, landschappelijke inpassing en borging van milieunormen, staat vandaag nog helemaal overeind.’ Architect Mensink is vooral fan van de functionele esthetiek . ‘Het is in feite een enorme bult zand waarop de wegen zijn gelegd.’ Door de ophoging van het landschap zijn slechts over beperkte lengtes fly-overs met kolommen nodig. ‘Op veel rijbanen heb je het gevoel dat je op een vast wegdek rijdt.’ Dat geeft de bestuurder meer gevoel van overzicht en rust dan op een viaduct. De zandberg was ooit het idee van Rijkswaterstaat-adviseur en architect Wim Snieder. ‘Hij noemde het knooppunt Het Beest, een mooi beest.’

Kunstenaar Smets leefde drie dagen in de buik van dat beest. ‘Het geluidsniveau maakt je zeer bewust van de cadans van het verkeer. Hoe de autostroom grommend aanzwelt op de piekuren en wegsterft in de nacht. Dan is het er eigenlijk heel stil.’ Hij heeft als kunstenaar wel een suggestie om van het plein een symbool te maken dat afrekent met onze verslaving aan de auto: ‘Kap alle toegangswegen eraf. Laat alleen het bouwwerk met al die fly-overs staan. Niet onderhouden, laten overwoekeren en instorten. Zodat het lijkt of er een prachtige oude Incatempel staat.’

De bolwoningen in Den Bosch. Beeld Loes van Duijvendijk

Een astronaut in Den Bosch



Typologie: woonhuizen

Categorie: experimentele bolwoning

Oordeel: vroege ode aan het tiny house

‘Vaak voel ik me een astronaut als ik mijn huis binnenkom’, zegt softwareontwikkelaar Jaap Joris Vens (39), die sinds 2013 een bolwoning huurt. In de wijk Maaspoort in Den Bosch staan sinds 1984 vijftig van zulke huizen, elk met een oppervlak van 55 vierkante meter, vrolijk versnipperd in het groen. ‘Heel compact, een tiny house, voordat iemand ooit van die term had gehoord.’

De bolwoningen, die op een betonnen kraag zijn verankerd aan de grond, zijn het geesteskind van kunstenaar en ontwerper Dries Kreijkamp (1937-2014). Het is een van de 64 projecten die in de Post65-periode zijn gebouwd met geld uit een speciaal rijksfonds voor experimentele woningbouw en bedoeld om minder monotone woonwijken te bouwen. Dat is hier goed gelukt . Als je komt aanrijden, hebben de Bossche Bollen, zoals hun bijnaam luidt, wel iets van een gezichtje. Drie ogen naast elkaar in het bovenste woondeel. Een vierde bol daaronder is een mond. Het schoorsteentje piept uit de top als een haarsprietje. De koker met de voordeur erin is de nek.

De bolwoningen in Den Bosch. Beeld Loes van Duijvendijk

Vens gaat de visite voor de smalle wenteltrap op. Langs de slaapkamer, dan badkamer en tot slot het zitdeel en keuken. Hier is de bol op zijn breedst: 5,50 meter. De trap en vloeren vormen de dragende betonkern. De bol die in twee helften over de kern is geschoven, is van een licht kunststof materiaal. ‘Boren in de muur om een schilderij op te hangen is contractueel verboden’, zegt Vens. Veel mensen vinden wonen in een bol onpraktisch. Hij niet. ‘De ontwerper heeft echt alles goed doordacht. Vanuit de bank in mijn woonkamer heb ik alles binnen handbereik.’

De mens is niet gemaakt om in een rechthoekige doos te wonen, was Kreijkamps devies. Hij droomde van een serie bolwijken zoals in Den Bosch. Het bleef bij die ene. De bolwoning is klein, maar samenwonen gaat prima zegt Vens. Verderop op het Bollenveld – de onvermijdelijke straatnaam – is onlangs weer een ‘bolbaby’ geboren. Drie past net. ‘Bij meer dan één kind verhuizen de meeste stellen.’ Vens zou het mooi vinden als de hele wijk ooit monument wordt. ‘Een glazen dak erover, maak er een groot museum van’, zegt Vens.

Hek rondom vliegbasis Woensdrecht, anno 2023. Beeld Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Boterhammen mee tegen de bom

Categorie: Koude Oorlog

Typologie: militair hekwerk

Oordeel: schaarse herinnering aan een volksprotest

Het is een ogenschijnlijk onschuldig Brabants landschap, met een alledaags hek in een vriendelijk lentezonnetje, maar in de meidagen van 1984 was deze plek wereldnieuws. Hollanditis was de naam die het buitenland had gegeven aan het hoog oplopende verzet tegen het plaatsen van Amerikaanse kernwapens in het kader van de Koude Oorlog. Bij vliegbasis Woensdrecht blokkeerden duizenden vredesactivisten drie dagen lang de toegangswegen met hun lichamen.

Er waren drie kampen. ‘Ik zat in de organisatie van kamp Noord’, zegt Jan Jaap van Oosterzee, toentertijd 23 jaar en een licht geradicaliseerde student uit Utrecht. De actievoerders waren boos. Hoewel het jaar ervoor een volksprotest tegen de plaatsing 550 duizend mensen op de been had gebracht – nog altijd de grootste Nederlandse demonstratie ooit – wilde de regering als trouwe Navo-bondgenoot de massavernietigingswapens op Nederlands grondgebied toch toestaan.

Vredesactivisten voeren begin jaren tachtig actie tegen het plaatsen van kernwapens op vliegbasis Woensdrecht. Beeld Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Het brede verzet werd in de jaren tachtig vooral gedragen door het Interkerkelijke Vredesberaad (IKV). ‘Wij waren radicaler. Demonstreren was voor ons niet genoeg.’ De actievoerders vormden een bont gezelschap, van krakers, pacifisten, Franciscaner monniken, anarchisten en studenten tot feministen. ‘De kampen waren goed georganiseerd. Er waren een uitgebreid actiehandboek (‘axie’ met een x), toiletten en grote tenten om te koken en vergaderen – er werd enorm veel vergaderd. Voor de zekerheid, schreef de Provinciale Zeeuwse Courant in mei 1984, ‘moeten de deelnemers aan de blokkade zelf brood meenemen’.

De media-aandacht was enorm en dat maakte de actie al geslaagd, zegt Van Oosterzee. Af en toe trok een vrachtwagen de vliegbasis in en sleepte de ME verstrengelde lichamen weg. ‘Echt gewelddadig werd het nooit.’ Na drie dagen ging iedereen huiswaarts. ‘Ik was tevreden, maar totaal kapot.’

Uiteindelijk kwamen er nooit kruisraketten op Nederlandse bodem omdat de Koude Oorlogsdreiging met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie verdween. Maar het vredesactivisme is in het leven van Van Oosterzee gebleven. Hij is getrouwd met de vrouw die hij bij de blokkades leerde kennen en hij werkt bij Pax, een organisatie die strijdt tegen massavernietigingswapens. ‘Als ik dat hek zie, vind ik het mooi dat het vredesteken en de A van de anarchisten nog leesbaar zijn.’ Het is een van de schaarse objecten die aan het grote vredesprotest herinneren. ‘Ik zou het aanmoedigen dat het hek een monument wordt.’

Verborgen oorlogsmonumenten Trouwe bondgenoot met Hollanditis is de titel van recent onderzoek door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van duizenden objecten en gebouwen die tussen 1945 en 1991 zijn verrezen in het kader van de Koude Oorlog. Commandocentra, kazernes, luchtwachttorens, noodzetels voor bestuurders en 2.500 tot 3.000 atoomschuilkelders. Hoeveel precies, is lastig in te schatten, zegt Ben de Vries, projectleider Koude Oorlog van de Rijksdienst. Heel veel ligt onder de grond en is soms niet meer te betreden. Een van de fascinerendste objecten in het onderzoek is de duo-bunker uit 1976 onder het ministerie van Financiën in Den Haag, waar de ministers zich bij een aanval konden terugtrekken. De een heet Nachtwacht, de ander Hazeleger. De minister-president had een eigen slaapkamer met een tv-studiootje vanwaaruit hij de natie kon toespreken in geval van oorlog. Een gordijntje op de achtergrond, zodat het leek of hij gewoon ergens in een studio zat. Deze regeringsnoodzetel staat in elk geval op de advieslijst waarin de bescherming van 40 tot 60 objecten wordt gevraagd.

Experiment 1973: wijk op palen Tussen 1968 en begin jaren tachtig liep bij de rijksoverheid het programma Experimentele Woningbouw. Daaruit werd subsidie gegeven aan 64 eigenzinnige woonprojecten voor kleinschalige architectuur. De 50 bolwoningen in Den Bosch kregen steun uit dat programma en ook de opvallende wijk De Kasbah in Hengelo uit 1973, ontworpen door Piet Blom, bekend van de kubuswoningen in Rotterdam. Het is een volkswijk op palen, geïnspireerd op Noord-Afrikaanse stadsbouw. Onder de 184 huizen is ruimte voor gemeenschappelijke voorzieningen, vermaak en sociale interactie.