Van de week las ik in de krant een column van Fleur Jongepier. De kop luidde ‘Ik kijk naar Netflix, maar lees uiteindelijk liever een goed boek’. Die uitspraak prikkelde me. Er zijn maar heel weinig mensen die tegen hun zin naar Netflix kijken. Er zijn wél heel veel mensen die uit vrije wil Netflix kijken, maar vinden dat ze eigenlijk een boek zouden moeten lezen. Mensen zoals Jongepier, met, ik citeer ‘een onderbuik die zegt: beter lees je dat familie-epos’.

Ik zou mijn onderbuik bestraffend toespreken als hij zo’n lelijk anglicisme gebruikte, maar de boodschap is duidelijk. Jongepier speelt nog even advocaat van de duivel, betoogt dat er toch ook goede series zijn en slechte boeken, dat een serie evengoed drager kan zijn van kennis, empathie en andere deugden, allemaal waar; maar toch, besluit ze, ‘als het bekende Netflixgeluid – da-doem – de onvrijwillige start aankondigt van de volgende aflevering (...) bevind ik me stiekem liever op Haratischwili’s puinhopen van de Sovjet-Unie.’

‘Joh, niemand dwingt je toch?’, kermde ik. Gá dan lezen, als je dat echt liever doet. Of accepteer gewoon dat Netflix en lezen heel goed naast elkaar kunnen bestaan.

Het machtige familie-epos dat Jongepier van Netflix vandaan probeert te trekken betreft Het achtste leven (voor Brilka) (2014) van Nino Haratischwili. Het is een homp van een boek, bijna 1.300 pagina’s in kleine lettertjes, in de traditie van Tolstoj, Thomas Mann, Couperus, en Trygve ‘En eeuwig zingen de bossen’ Gulbranssen.

De Georgisch-Duitse Haratischwili (Tbilisi, 1983) beschrijft zes generaties van de Georgische familie Jasji, in die turbulente 20ste eeuw, waarin het noodlot, zoals bekend, zich niet onbetuigd liet.

Moorden, verkrachtingen, wreedheden, zelfmoorden, liefdes (‘Haar buitengewoon knappe gezicht, haar gave huid, haar grote ogen met de kleur van een meer in de herfst, haar prachtige blonde haar en haar forse, rijzige weelderige gestalte’) en oorlogen, alles verweven als in het spreekwoordelijke tapijt. ‘Ook al heeft dit tapijt jarenlang ergens ingepakt gelegen en als voer voor motten gediend, het moet nu herleven en ons zijn verhalen vertellen.’

Een tikje kitscherig, dat wel. Ook die oma die door geesten bezocht wordt, en dat telkens terugkerende geheimzinnige familierecept voor gevaarlijk verslavende chocolademelk; je hoort echo’s van Isabel Allende, een galmpje van een keukenmeiden-Marquez ook; maar dat bedoel ik beslist positief, want Haratschwili is, zolang ze niet in mantra’s vervalt (‘Ik heb deze regels vooral te danken aan jou, Brilka, omdat jij het achtste leven verdient. Omdat ze zeggen dat het getal acht voor de eeuwigheid staat, voor de terugkerende rivier’, et cetera) echt een onderhoudend schrijfster.

‘Voor ons betekende de Sovjetunie: de eeuwige zomerkampen, de pionierssjaaltjes (...), de Misjka-in-het-Noorden-chocoladetoffees, de dragonlimonade bij Lagidze (...), de gele Krja-Krja-kindershampoo, het scheerschuim Start van onze grootvader (...), de bodylotion Hygiene, het parfum Rood Moskou dat naar oud zijn rook en waar je hoofdpijn van kreeg (dit klopt, SW), de geurloze huishoudzeep die ook echt Huishoudzeep heette. Het waren de blauw-witte, driehoekige kartonnetjes kefir (...), het waren de gele Zjigoeli’s, de zwarte Wolga’s en de witte Lada’s. Het was de smeerkaas, de vriendschap en het duikelaartje Wanka Stanka dat eruitzag als een mislukte, holle Matroesjka van plastic. Het was het verrukkelijke Leningrad-ijs, van die stevige vierkantjes verpakt in goudpapier.’

Deze opsomming gaat, ik verzin dit niet, meer dan 15 pagina’s door. Ik vind dat leuk, misschien omdat ik de Sovjet-Unie van nabij gekend heb, maar voor menigeen is het wellicht te wijdlopig. In een filmscène kun je die overdaad samenballen in één sublieme, beeldende minuut.

Bijna 1.300 pagina’s, in kleine lettertjes. Zeg Netflix, waar wachten jullie nog op?