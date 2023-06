Sopraan Jeanine De Bique. Beeld Marco Borggreve

‘Prachtig’, ‘fantastisch’, ‘sensationeel’. Recensenten grijpen vaak naar superlatieven als ze schrijven over Jeanine De Bique (41). De veelgevraagde sopraan uit Trinidad geeft zaterdag in De Harmonie in Leeuwarden een concert met barokaria’s. Donderdagmiddag geeft ze er twee openbaar toegankelijke masterclasses aan jonge zangers.

De Bique heeft net een première bij het Opernhaus Zürich achter de rug, een nieuwe productie van George Benjamins Lessons in Love and Violence. ‘Ik lees geen recensies, maar ik heb gehoord dat ze erg goed waren’, zegt ze tijdens een Zoomgesprek. De Bique wordt beschouwd als de ideale vertolker van Mozart en barokke opera’s. Geen wonder, met haar ijzersterke techniek, verbijsterende soepelheid en mooi timbre dat onmiddellijk de aandacht opeist. Maar ze oogst ook lof in Puccini of Bizet en voelt zich net zo op haar gemak bij hedendaags repertoire.

In Leeuwarden zal ze, samen met het ensemble Concerto Köln, aria’s uitvoeren uit haar debuutalbum Mirrors, dat haar in 2022 een Edison opleverde. Waarom heet het Mirrors? ‘We concentreerden ons toen op Händel, sterke vrouwelijke personages in wie ik mij echt kan inleven’, zegt ze. ‘Maar we keken ook naar zijn tijdgenoten die dezelfde verhalen op muziek hebben gezet.’

Zodoende krijgen rollen uit de opera’s van Händel zoals die van Cleopatra, koningin Rodelinda en de tovenares Alcina een andere dimensie door de muziek van Carl Heinrich Graun en Riccardo Broschi.

‘Het andere spiegelend effect is dat ik elementen van mijzelf en mijn cultuur vermeng met het barokke genre. Er zijn in barokmuziek zo veel elementen die overeenkomen met mijn Caribische achtergrond: levendigheid, dans, kleurigheid. Mijn cultuur is de basis van de energie die ik in die muziek inbreng, en dat maakt het, denk ik, heel uniek en anders.’

Muziek was vanaf dag één in het leven van De Bique aanwezig. ‘Mijn oma hield me als baby vast in haar schommelstoel en zong voor mij, en ik zing al sinds mijn babytijd. Ik ben anglicaans opgevoed, omringd door koormuziek. De meeste mensen konden noten lezen in de gezangenboeken. Ik zong al vanaf mijn 5de in koren. En het was vanzelfsprekend dat je als kind pianoles kreeg.’

Sommige calypsoartiesten op Trinidad kunnen van muziek leven, vooral dankzij carnaval, maar als meisje was De Bique er zich niet van bewust dat dit ook met klassieke muziek mogelijk was. Haar piano- en zangleraren wezen haar de weg. Na twee jaar gewerkt te hebben bij een telecombedrijf vertrok ze naar New York om zang te studeren aan de Manhattan School of Music.

In Wenen, als lid van het ensemble bij de Weense Staatsopera, bouwde De Bique podiumervaring op en leerde ze vloeiend Duits. Maar op een zeker moment lonkte de zekerheid van een vaste baan. Ze deed auditie voor het koor van de Metropolitan Opera in New York. ‘Wat doe je hier?’, vroeg de koordirigent versteld. ‘Ik heb gehoord dat jullie 100 duizend dollar per jaar verdienen’, antwoordde De Bique na enige aarzeling. ‘En sommige koorleden hebben twee huizen, één in de stad en één in New Jersey. Dat lijkt me een behoorlijk goed leven.’ Gelukkig kreeg ze het advies om haar solocarrière nog niet op te geven. Niet veel later zong ze in Gershwins Porgy and Bess in Kopenhagen – daarna stroomden de opdrachten binnen.

Deze zomer treedt ze op op twee van de belangrijke klassieke festivals ter wereld, bij de Salzburger Festspiele en bij de BBC Proms. Ooit hoopt ze haar droomrol te zingen, Desdemona in Verdi’s Otello. ‘Maar de setting moet kloppen: in het juiste huis, met de juiste regisseur en, het allerbelangrijkste, de juiste dirigent, iemand die gelooft dat ik iets speciaals aan de rol kan toevoegen.’