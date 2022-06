Anne Sluijs van boekhandel Paagman in Delft Beeld Eva Faché

Wat valt deze week op in jullie boekhandel?

‘Er wordt veel non-fictie verkocht en er is opvallend veel vraag naar maatschappij-kritische boeken. Zoals bijvoorbeeld onze nummer 6, Nu is het aan ons van Eva Rovers, en ook Topvorm – Lessen voor de prestatiemaatschappij van Kim Putters en Maarten Janssen.

‘Verder is het zomerlezen begonnen. Klanten lopen niet met één boek maar met een stapeltje de winkel uit. Deze weken krijgen ze als cadeau de leuke verhalenbundel met de favorieten van Matthijs van Nieuwkerk erbij, een sympathieke CPNB-actie.’

De zoete zusjes heeft deze week de status van ‘Gouden Boek’ gekregen: er zijn er 75 duizend van verkocht. Is dit ook bij jullie een populair kinderboek?

‘Niet extreem maar we verkopen er regelmatig een aantal. Het loopt ook deels via YouTube want schrijver Hanneke de Zoete maakt video’s met haar dochters. We zien dat YouTube tegenwoordig een kweekvijver is voor jeugdboeken. Ik zie het ook bij mijn eigen dochter van 9 jaar. Zij is een paardenmeisje en verslingerd aan de online paardengame Star Stable, een spel dat wereldwijd met elkaar wordt gespeeld. Daar horen ook boeken bij: de Soulriders-serie waarin wordt verteld wat er aan de game vooraf is gegaan. Zoals je vroeger de Lemniscaat-club had, is dit het nieuwe clubidee. Je kunt discussiëren of het goede kinderboeken zijn maar aan de andere kant: er wordt wél gelezen door de jeugd.’

Wat vindt u dan een goed kinderboek?

‘Mijn favoriet aller tijden is Lampje van Annet Schaap.’

Wat is jullie boekentip van de week?

‘Land van echo’s van Mark H. Stokmans. Een Nederlands debuut met een Spaans thema. De grootouders van Stokmans hadden een vakantiehuis in Zuid-Spanje dus hij kent het gebied goed, dat lees je terug. Een verhaal over de Nederlander Herman Kruijssen die in de Eerste Wereldoorlog vecht aan Duitse zijde en later in Spanje terechtkomt. Je gaat met hem verder de geschiedenis door van de Franco-tijd tot aan de Tweede Wereldoorlog. Een perfect vaderdag-cadeau dit weekend!’

Top-10 best verkochte boeken van Boekhandel Paagman in Delft:

1. Marcel van Roosmalen: Totaal; Meulenhoff

2. Roxane van Iperen: Eigen welzijn eerst; Thomas Rap

3. Lucinda Riley: Geheimen van de kostschool; Xander

4. Marion Pauw, Elle van Rijn, Roos Schlikker, Femmetje de Wind: Vier wandelaars en een Siciliaan; The house of books

5. Catherine Belton: De mannen van Poetin; Prometheus

6. Eva Rovers: Nu is het aan ons; De Correspondent

7. Mariken Heitman: Wormmaan; Atlas Contact

8. Isabel Allende: Violeta; Wereldbibliotheek

9. David Graeber en David Wengrow: Het begin van alles; Maven Publishing

10. Jo Nesbø: Rateiland; Cargo