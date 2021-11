Er werd uitmuntend gemusiceerd door Ben Wendel in het Bimhuis ★★★★☆

Beeld Bart Grietens

De Amerikaanse tenorsaxofonist Ben Wendel heeft een mooie zuivere diepe toon, die hij graag weleens aandikt met elektronische bewerking. Om zijn lyrische sound nog voller te maken, voegde hij daar op zijn vorig jaar verschenen album High Heart de tenorstem van zanger Michael Mayo aan toe. En alsof hun samenspel nog niet genoeg was om de aandacht vast te houden, vroeg hij maar liefst twee toetsenisten mee te spelen, Shai Maestro en Gerald Clayton.

Enige drang naar overdaad kun je Wendel niet ontzeggen, maar het werkte. High Heart is een bijzondere plaat waarop een unieke symbiose van klanken ontstaat.

Live is het geluid van Wendel iets anders, zo bleek woensdag in een uitverkocht Bimhuis in Amsterdam, echter niet minder vol. Clayton was er niet bij, gitarist Lage Lund vulde nu de spaarzame leegtes. Maar de show werd vooral gestolen door Wendel, Mayo en Maestro. Wendel speelde met nog meer vuur, en werd hoorbaar opgejut door de intimiderende woordloze vocalen van Mayo. Soms gingen ze gelijk op, wat een fraaie dubbeling van noten opleverde. Dan weer was het Maestro die met een paar noten tussenbeide kwam en de muziek een andere kant op dreef. Er werd uitmuntend gemusiceerd. Zo’n rijk gevuld geluid waarin zang, gitaar, piano en tenor om de aandacht vochten, leverde bijzondere klankcombinaties op. Het mooist waren toch die momenten waarin twee of drie muzikanten te horen waren, zoals Mayo en Maestro in Less. Lund die even mocht loskomen was ook wel fijn, want zijn gitaar verdween een beetje in het bandgeweld.

Het geweldige spel van Wendel ten spijt, was het uiteindelijk toch de stem van Michael Mayo die het hardste applaus kreeg. Terecht, zo’n machtige tenor die een hele band overstemt maak je niet vaak mee.

Ben Wendel’s High Heart Jazz ★★★★☆ 3/11, Bimhuis, Amsterdam.