Er was haast geen betere cast denkbaar voor Das Rheingold in Rotterdam ★★★★☆

Yannick Nézet-Séguin, tegenwoordig dirigent van de Metropolitan Opera in New York, is even terug bij zijn oude orkest: het Rotterdams Philharmonisch. Beeld Karen van Gilst

In februari 2020, enkele dagen voordat de eerste coronabesmetting in Nederland werd geconstateerd, speelde het Rotterdams Philharmonisch Orkest een memorabele concertante uitvoering van Richard Strauss’ Die Frau ohne Schatten. Eredirigent Yannick Nézet-Séguin nam toen een topcast mee naar De Doelen. Dat deed hij afgelopen vrijdag opnieuw voor Richard Wagners Das Rheingold. Weer spoorde hij zijn oude orkest aan tot grote hoogten.

Rheingold is de eerste van vier opera’s in de mythologische cyclus Der Ring des Nibelungen. Het is een soort prequel waarin de reeks gebeurtenissen wordt ontketend die in de andere drie opera’s uiteindelijk zal leiden tot de ondergang van de Germaanse goden.

De ellende begint onder water, in de Rijn, waar drie waternimfen het rijngoud bewaken. Ze geilen de dwerg Alberich op en lachen hem vervolgens uit. Vertoornd steelt hij het goud. Door de liefde voor altijd af te zweren, kan hij er een magische ring van smeden die hem alleenheerschappij over de aarde geeft.

Deze openingsscéne is meteen een hoogtepunt, dankzij een ijzersterk drietal rijndochters, waaronder de Nederlandse Iris van Wijnen, en de bas-bariton Samuel Youn. In de rol van Alberich tiert, buldert en schuimbekt hij alsof hij alle Bond-schurken in één is. Youn kan zich al dat schmieren permitteren, want vocaal levert hij een prachtprestatie.

Even diabolisch op een subtielere manier is Gerhard Siegel als de sluwe halfgod Loge, de adviseur van de oppergod Wotan, een geweldig acterende Michael Volle. Heerlijk hoe Siegel smalend op de allitererende medeklinkers kauwt terwijl de twee het stelen van de ring beramen. Je vindt geen betere vertolkers voor deze rollen, al mist Volle deze keer af en toe volume en klinkt hij aan het einde van de avond een beetje vermoeid.

Heel bijzonder is de kans om de Amerikaanse mezzosopraan Jamie Barton te horen in een van haar beste rollen, die van Wotans echtgenote Fricka. En de mooie alt Wiebke Lehmkuhl is hypnotiserend als ze Wotan waarschuwt voor de vloek van de ring.

Alleen Thomas Ebenstein als Alberichs getreiterde broer Mime valt uit de toon. Zijn half-gezongen, half-gesproken gegrien paste vorig jaar in een Rheingold-uitvoering op historische instrumenten in de ZaterdagMatinee in het Concertgebouw, maar steekt nu schril af tegen al de Wagner-kanonnen.

Nézet-Séguin streeft met de lenige Rotterdammers voortdurend naar maximale klankschoonheid. Tussen de dramatische pieken door zoomt hij in op idyllische passages, zonder dat er een spatje spanning uitsijpelt. De energie waarmee hij tweeënhalf uur lang zangers en musici elektriseert – dat is pas toverkracht.