Er staat één luisterboek op de planning in het Hermans-jaar. Maar wel precies het goede

De dag dat ik overstapte van jeugdboeken naar literatuur voor volwassenen kan ik me niet precies voor de geest halen, maar het boek wel. Dat werd door mijn vader, niet voor niets leraar Nederlands, uit een van de vele kasten getrokken en overhandigd met stevige aanbeveling. Een kleine stap voor een lezer, een grote stap voor een puber. De stap was thematisch overigens niet heel groot, want veel van de jeugdboeken die ik las gingen over de Tweede Wereldoorlog en het volwassen exemplaar waar ik in één dag doorheen was, was De donkere kamer van Damokles. Je kunt het slechter treffen als jongvolwassene, hoewel er tegenwoordig een heuse Boekenweek van Jongeren (17-26 september) is en young adult een genre op zichzelf voor iedereen tussen servet en tafellaken.

Beeld De Bezige Bij

Bij een Boekenweek hoort natuurlijk een prijs, en daarvoor waren vijf titels genomineerd. Afgelopen maandag werd al bekendgemaakt dat de prijs is gewonnen door Simone Atangana Bekono (1991). Ze werd in 2020 door de Volkskrant uitgeroepen tot een van de grote literaire talenten en haar debuutroman Confrontaties stond ook al op de shortlist van de Libris Literatuurprijs 2021. Het boek wordt in iets meer dan vijf uur voorgelezen door actrice Sinem Kavus, die een ietwat trage stem heeft met een lekkere rrrrr en een randje straat, precies wat je nodig hebt voor een verhaal over een 16-jarig meisje dat in een jeugddetentiecentrum wordt opgesloten nadat ze twee meisjes heeft mishandeld.

Van de overige vier genomineerden, Confettiregen van Splinter Chabot, Strovuur van Gerwin van der Werf, Bart van Ap Dijksterhuis en Auxiety van Dieuwertje Heuvelings is alleen Bart niet beluisterbaar, een omissie die ongetwijfeld na verschijning van deze krant hersteld zal worden.

Stuk voor stuk boeken die niet over de Tweede Wereldoorlog gaan. Wat dat betreft zijn er voor jongeren tussen de 15 en 18 tegenwoordig genoeg andere zaken om je druk over te maken. Met een uitzondering voor die verkleedpartij van de Urkers, misschien moeten ze daar eens naar wat anders gaan luisteren dan de Bijbel.

Beeld Lebowski

Waar alle jongeren zich druk om maken, zijn hun ouders, nee, druk maken is niet het goede woord, waar ze last van hebben. Zoals de 13-jarige Giovanna, hoofdpersoon in de roman Het leugenachtige leven van volwassenen, een titel die iedere puber zal aanspreken. De roman van Elena Ferrante verscheen vorig jaar en is nu voorgelezen door Dieuwertje Blok. Het verhaal speelt zich dit keer niet af in het arme deel van Napels, maar in het welgestelde, al is dat natuurlijk geen garantie voor je geestelijk welzijn, wanneer je ouders heel anders blijken te zijn dan ze zich voordoen. De leeftijdsloze stem van Dieuwertje Blok is voor alle generaties.

Je kunt je ouders natuurlijk ook ontvluchten, zoals de jonge Iraanse Arghavan, maar wel pas nadat haar moeder haar in de steek gelaten heeft, waarna papa naar de opiumpijp grijpt. De debuutroman De hemel is altijd paars van de Nederlands-Iraanse auteur Sholeh Rezazadeh wordt voorgelezen door actrice Jouman Fattal en door Rezazadeh zelf.

Mijn kennismaking met de literatuur is gelukkig inmiddels ook voorgelezen, want Willem Frederik Hermans werd 100 jaar geleden geboren en het komende jaar staat een keur aan activiteiten en bijzondere uitgaven op het programma van de Bezige Bij. Daar staat precies één luisterboek tussen. Ja, één, maar wel De donkere kamer van Damokles en meer is nu even niet nodig. Acteur Peter Blok, mooie diepe stem, beetje bezwerend, leest voor, duurt iets meer dan elf uur, net zo veel als een dag lezen en zo ben ik weer even young adult in plaats van young knar.