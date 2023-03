Er sluimert van alles onder het zonnige oppervlak van het Japanse ‘Love Life’ ★★★★☆

Fumino Kimura (rechts) in ‘Love Life’ (‘Rabu raifu’) van Koji Fukada.

Het is passend dat in het fraaie, intieme melodrama Love Life allerlei gesprekken enigszins indirect worden getoond, bijvoorbeeld via de reflectie in een badkamerspiegel, of van buitenaf gefilmd door een raam. De personages hebben grote moeite om tot de ander door te dringen, terwijl ze elkaar tegelijkertijd ontzettend hard nodig hebben. ‘Hoe lang doen we dit al?’, vraagt dertiger Jiro (Kento Nagayama) op een gegeven moment aan echtgenote Taeko (Fumino Kimura). ‘Praten zonder dat we elkaar aankijken?’

Er sluimert van alles onder het zonnige oppervlak van Love Life, de nieuwe speelfilm van de Japanse regisseur Kôji Fukada (Harmonium, A Girl Missing). Taeko en Jiro organiseren een verrassingsfeestje voor Jiro’s jarige vader Makoto (Tomorowo Taguchi), die zijn schoondochter en haar 6-jarige zoontje uit een eerder huwelijk Keita (Tetta Shimada) nooit echt heeft geaccepteerd. Jiro heeft een collega op kantoor gevraagd om op de parkeerplaats ballonnen op te laten, een jonge vrouw (Hirona Yamazaki) over wie hij nog nooit een woord heeft gerept tegen Taeko. Dat roept meteen de vraag op wat er precies tussen de vrouw en Jiro speelt. Wat gaat er door Taeko’s hoofd, wanneer de camera haar tijdens het feestje opzoekt in de keuken, dralend bij haar afwezige, weemoedige blik?

Mooi hoe Fukada al die verschillende verhaallijnen in Love Life (Rabu raifu) een plek geeft, als de pionnen van een bordspel, terwijl de film een lichte, soms haast speelse toon blijft aanslaan. Zelfs wanneer een vreselijke tragedie Taeko’s gezinsleven volledig overhoop gooit, gaat die kalme, en juist daardoor zo empathische blik nooit helemaal verloren. Het is alsof Fukada zijn personages alle ruimte en rust gunt om zichzelf in het donker te verliezen, en ook geduldig wacht tot ze er weer uitkomen.

Een belangrijke rol is weggelegd voor Taeko’s ex Park (Atom Sunada), een dove Koreaan die ooit zomaar verdween en die nu, na al die jaren, berooid en dakloos weer haar leven binnenstapt. In een knalgele blouse ook nog eens, misschien wel de felste kleur die in Love Life opduikt: een visueel contrapunt met het ingehouden verdriet dat de film zijn bedrieglijke, levensechte en soms ook tragikomische richtingloosheid geeft.

‘Wat ik je wil bieden is het beste en verder niets’, klinkt het in het titelliedje. Misschien wel woorden die de naar houvast zoekende personages van Love Life ook tegen elkaar zouden willen zeggen, als ze er de kracht voor vonden.