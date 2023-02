Henk Schulte - Boekhandel het Leesteken te Purmerend Beeld Annabel Miedema

Vliegen de boeken van Pim Lammers ook bij jullie de deur uit?

‘Zeker, zijn dichtbundel is uitverkocht.’

Was er hiervoor ook al veel vraag naar zijn werk?

‘Ja, Lammers is een getalenteerde jongen. Hij is een pionier op het gebied van genderneutraliteit in kinderboeken, een jongen met een mening en een goede pen.’

Wat vindt u van de kwestie?

‘Er mag absoluut niet worden getornd aan literaire expressie en vrijheid. Daar moet de CPNB, de stichting ter promotie van het boek, zich hard voor blijven maken. Dat is belangrijker dan de kwestie of we het Boekenweekessay nog een essay moeten blijven noemen. Wat een ontzettende onzin.’

Volgens de CPNB schrikt het woord essay lezers af, zij zegt ‘daarmee missen we ons doel’.

‘We moeten niet alles oversimplificeren. Laat kunst, kunst zijn. Mensen volgen het of volgen het niet. Er is niets mis mee als je het niet volgt maar laten we elkaar niet gaan overtuigen dat een essay geen essay is. Een novelle gaan we toch ook niet ‘een leuk kort verhaaltje’ noemen. Niet alles hoeft vermarkt te worden. Ik snap dat de CPNB de markt wil verbreden maar ze moet vooral literatuur promoten. Dat is iets anders dan vermarkten, het te koop zetten, dat willen we niet. Het gaat om de waarde van een mooi essay of een mooi gedicht, het in de context kunnen plaatsen van wat Lammers zegt. We blijven alles maar naar de middelmaat trekken, maar waarom? Waarom?’

Wat valt verder op?

‘We zien de non-fictie teruglopen, er is nu opvallend veel aandacht voor literatuur. Zo staat Sarr al weken op 1. Een fenomenale belevenis is dat boek, het vliegt de winkel uit.’

Wat is jullie boekentip van de week?

‘Lola voor altijd, het debuut van Julia Khusainova, zij werd geboren in Rusland maar woont sinds 2005 in Nederland. Een literaire pageturner met een spannend plot. Een modern, soms wrang, gelaagd boek met een vleugje absurdisme. Khusainova is een veelbelovende schrijver. Zij verdient alle aandacht.’

Toptien bestverkochte boeken bij boekhandel Het Leesteken in Purmerend:

1. Mohamed Mbougar Sarr: De diepst verborgen herinnering van de mens; Atlas Contact

2. Sander Schimmelpenninck: Sander en de brug; De Correspondent

3. Ian McEwan: Lessen; Harmonie

4. Nino Haratischwili: Het schaarse licht; Meridiaan

5. Amanda Gorman: Noem ons wat we dragen; Meulenhoff

6. Jaap Robben: Schemerleven; Singel

7. Dirk De Wachter: Vertroostingen; Terra

8. O. Potzsch: Ogen van Osiris; Meulenhoff

9. Giuliano Da Empoli: De Kremlinfluisteraar; Atlas Contact

10. Santa Montefiore: Wacht op mij; Meulenhoff