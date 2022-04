Er is veel te verhapstukken in ‘Mann, Mann, Mann’, maar de uitzinnigheid maakt het ontzettend leuk ★★★★☆

Kim Karssen, Florian Myjer en Ludwig Bindervoet in Mann Mann Mann Beeld Sofie Knijf

‘Hij is de grootste, Duitste schrijver van de 20ste eeuw.’ Erika Mann leest het, inclusief verspreking, bijna walgend voor van de achterflap van een roman van haar vader, Thomas Mann. Zo begint een drankovergoten avondje dat ontaardt in een intellectuele worstelwedstrijd.

Samen met haar broers Klaus en Golo Mann zit Erika in een 20ste-eeuwse woonkamer: hevig rokend, platenspeler in de hoek en een muur vol witte lamellen. Er wordt hoog van de toren geblazen door de drie bevoorrechte semi-losers. Zomaar wat onderwerpen: masturberen, kunst, therapie en de verstikkende schaduw van hun vader, waarin ze alle drie een leven lang hebben moeten verkeren en waarin, zoals een van hen zegt, alleen distels kunnen groeien.

Mann Mann Mann is een voorstelling van toneelgroep Amsterdam (voorheen de Warme Winkel) over drie distels die maar geen boeket willen worden, bedacht en gespeeld door Florian Myjer, Kim Karssen en Ludwig Bindervoet. De tikkeltje sneue biografieën van drie van de zes kinderen van Thomas Mann vormen uitgangspunt en rode draad. Er wordt smakelijk gefulmineerd op ‘papa’, die ze ‘de tovenaar’ noemen. Ze maken elkaars literaire werk belachelijk. En op hallucinante wijze speelt Karssen als Erika sketches en liedjes uit haar ‘antifascistische cabaret’ Die Pfeffermühle.

Geleidelijk gaan de vertelling en persoonlijke obsessies van de spelers door elkaar lopen. Opeens vertelt Klaus een verhaal over ene Florian van toneelgroep ‘der heiße Laden’, ontbrandt Golo in een vlammend betoog over de rellen op de Coolsingel en begint Erika over haar onzekerheid. Er is veel te verhapstukken hier, maar de theatrale rijkdom en uitzinnigheid maken het ontzettend leuk. Als publiek waan je je voyeur, getuige van een intieme, meeslepende therapiesessie.

Mann Mann Mann Theater ★★★★☆ Door toneelgroep Amsterdam (voorheen De Warme Winkel), tekst, concept en spel: Florian Myjer, Kim Karssen en Ludwig Bindervoet. 31/3, Theater Frascati, Amsterdam. Tournee t/m 6/5.

