Annelies Harzing Beeld Annabel Miedema

Hoe hebben jullie als kinderboekwinkel de commotie rond kinderboekenschrijver Pim Lammers beleefd?

‘Ik zit in een appgroep met andere kinderboekenwinkels in Nederland en daar hebben we het er veel over gehad. Absurd wat er gebeurde. Zelf zijn we ook nog belaagd. Via sociale media kregen we nare berichten. En wij waren niet de enige. Een kinderboekwinkel in Amsterdam is gebeld en uitgescholden. Zelf heb ik de afzenders meteen op Instagram geblokt. Ze schreven: ‘Waarom verkoop je dat? En hoezo doen jullie mee met de Kinderboekenweek?’ Maar bij ons is het nu weer rustig gelukkig. De nare berichten hielden op toen het in het nieuws kwam.’

Afgelopen week is de campagne ‘Geef een boek cadeau’ gestart. Dit jaar is Dolfje Weerwolfje voor 2,99 euro te koop. Loopt het goed?

‘Ja, het vliegt de winkel uit.’

Maar bereiken jullie met zo’n actie ook een nieuw publiek?

‘Dat denk ik wel, want met dit boek wordt in bijna elke boekhandel een doneeractie opgezet. Om te zorgen dat het bij kinderen terecht komt die normaal geen boek in handen krijgen. Wij doen dat ook, bij ons gaan de boeken van Dolfje naar Happy Hippo in Breda, een organisatie verbonden aan de Voedselbank. Dat werkt goed. Onlangs kocht iemand bijvoorbeeld tien exemplaren voor de actie.’

En zet Paul van Loon kinderen aan het lezen?

‘Ja, Dolfje Weerwolfje is niet voor niets een klassieker. Het is perfect voor kinderen vanaf 7 jaar die net redelijk kunnen lezen. Een spannend boek over vriendschap. En er is natuurlijk geen leuker weerwolfje dan Dolfje.

Wat is jullie boekentip van de week?

‘Toen Raaf links afsloeg van Evelien de Vlieger. Geschikt voor kinderen vanaf een jaar of 9. Een verhaal over Raaf die een rotdag op school achter de rug heeft en dan besluit in plaats van rechtsaf naar huis, linksaf te slaan. Hij dwaalt door de stad en ontmoet allerlei mensen die hem positief op weg helpen.’

Toptien bestverkochte boeken bij boekhandel De kinderboekentuin in Breda:

1. Paul van Loon: Dolfje Weerwolfje; Geef een boek cadeau

2. Rachel Bright: Twee vechtende eekhoorntjes; Gottmer

3. Loes Riphagen: Coco kan het; Gottmer

4. Eric van Os en Thé Tjong-Khing: Twee schatjes van ratjes; Gottmer

5. Joukje Akveld en Jan Jutte: Maximiliaan Modderman geeft een feestje; Lannoo

6. Andy Griffiths en Terry Denton: De waanzinnige Boomhut van 156 verdiepingen; Lannoo

7. Marjon Hoffman: De regels van Floor – geloof nooit je broer; Ploegsma

8. Pim Lammers: Ik denk dat ik ontvoerd ben; Querido

9. Nadia Shireen: Grimwoud 2 – Het bont vliegt in het rond; Overamstel

10. Lu Fraser: Ukkie en kleine Pukkie; Querido