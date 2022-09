Er is leven na het voetbal, blijkt uit Life After Football, al is dat wel voorbehouden aan de bevoorrechte klasse

Life After Football.

‘We durven wel te zeggen dat niemand zo over voetbal schrijft als wij’, pochen de makers van Life After Football op de website. Dat zullen we dan nog wel eens zien. Eerst maar de look and feel van het glanzende blad/platform, vol ‘inspirerende content die heen en weer springt tussen fashion, fan-culture, muziek, lifestyle en het heilige spel zelf’. Dat betekent onder meer advertenties (en een handvol advertorials) voor horloges, Rolex voorop natuurlijk, whisky, diamanten, de nieuwe BMW 3-serie, dure kledingmerken en een droomvakantie in Dubai waarbij de reis zal plaatsvinden in een privéjet.

Kortom, er is leven na het voetbal, zo blijkt, al is dit wel een leven dat is voorbehouden aan de bevoorrechte klasse. De rechtsback van RKC of de reservedoelman van NEC staan buitenspel in deze wereld vol clichés.

Life After Football bestaat al zestien jaar. Een van de oprichters is Regi Blinker, de dartele en goedlachse linksbuiten van Feyenoord (drie interlands). In zijn blad neemt hij het voorwoord voor zijn rekening. ‘Wat gebeurt er momenteel veel in de wereld’, is de eerste zin. Geïnterviewd worden onder meer Tonny Vilhena, André Ramalho en acteur Nasrdin Dchar. De snoepreis voerde naar Tunesië, waar onder meer de oud-sterren Nigel de Jong en Robin van Persie een paar potjes voetvolleybal speelden, met dank aan Gassan Diamonds en Holland Casino.

Gekleed in een door de fabrikant ter beschikking gesteld Burberry-shirt – het staat hem niet best – onderwierp ook Ronald Koeman zich aan een fotoshoot en een interview. Het wordt hem niet moeilijk gemaakt. Koeman krijgt de kans te vertellen over zijn golfhandicap (10) en geeft antwoord op de vraag of hij goed alleen kan zijn: ‘Ja, dat wel. Ik vind het juist soms wel lekker.’

Maar het gesprek levert ook een goede anekdote op uit de tijd dat hij bij Barcelona speelde en Johan Cruijff zijn trainer was. De dag voor de eerste wedstrijd van het seizoen aten de twee samen, zoals wel vaker. Tot zijn verbijstering zag Koeman de volgende dag op het bord in de kleedkamer dat hij reserve was. Cruijff had niets gezegd. ‘Ik dacht echt: zet-ie me op de bank, die klootzak!’ Op de vraag aan Cruijff of hij het niet wat eerder had kunnen vertellen, kwam geen antwoord. ‘Na afloop kwam hij naar me toe en zei doodleuk: zullen we straks samen wat gaan eten?’