Er is geleden, maar nog te weinig gerouwd. Kunstenaar Emma Talbot liet zich inspireren door klaagzangen

Ghost Calls (2020) van Emma Talbot in galerie Onrust in Amsterdam. Beeld Natascha Libbert

Het kan geen toeval zijn: op drie plekken in Amsterdam zijn nu kunstwerken te bewonderen die te maken hebben met klaagzangen. In het Stedelijk Museum Amsterdam won de Amerikaanse kunstenaar Alexis Blake de Prix de Rome met haar overweldigende performance vol gezang en geschreeuw. Haar inspiratie: klaagzangen. Ook is er in de Oude Kerk de geluidsinstallatie van Susan Philipsz, die haar gezang baseerde op de mistroostige compositie van Jan Pieterszoon Sweelinck: Mein junges Leben hat ein End. En vrijdag opent in galerie Onrust een prachtige tentoonstelling van de Britse kunstenaar Emma Talbot, die zich liet inspireren door de Ierse en Schotse traditie van klaagzangen.

Dat moet te maken hebben met de pandemie. Dinsdagavond beloofde Ernst Kuipers dat Nederland weer open gaat. Hij had het over ‘grote stappen’. En dan? De pas erin houden, nooit meer omkijken? Doen alsof we gewoon weer onze good old onsterfelijke zelf zijn? Nee, zeggen deze kunstenaars luid en duidelijk. Er is geleden, maar nog te weinig gerouwd.

Op het spectaculaire, bijna 14 meter brede zijden schilderij van Emma Talbot staan vrouwelijke figuren. Schematische poppetjes zijn het, met een groot hoofd, veel haar, geen neus, ogen, oren of mond. Talbot probeert door kunst te maken op een zo direct mogelijke manier uiting te geven aan wat ze van binnen ziet en voelt. Zo werkt ze sinds 2006, het jaar waarin haar man overleed en ze alleen achterbleef met twee jonge kinderen. Door kunst te maken probeerde ze opnieuw betekenis te geven aan haar leven, vertelde ze daarover. Haar kunstwerken zijn intiem, ook als ze metersgroot zijn, zoals Ghost Calls.

In deze wonderbaarlijke compositie, een soort draaikolk van krioelende lijnen, stellen de poppetjes ‘keeners’ voor. Keeners waren de oudere vrouwen die rituele klaagzangen opvoerden. Hun gezang zou de ziel van de overledene helpen om het lichaam te verlaten. In Talbots schilderij wenen deze figuren ook voor ons, suggereert een van de teksten op het doek: ‘Een oproep aan de levenden om beter voor zichzelf, de wereld en elkaar te zorgen.’ Het verhaal dat in al die kronkelende lijnen en poëtische teksten wordt verteld is niet eenduidig te bevatten, we zien een landschap waarin alles vloeibaar is en in elkaar overloopt.

Hilma af Klint, Groep X, No. 2, Altaarstuk (1915) .Uit de collectie van Stiftelsen Hilma af Klints Verk. Beeld Getty Images

Talbots gewoonte om zich in haar kunst binnenstebuiten te keren en de eigenzinnige visuele taal die ze daarbij vond, doen me denken aan de Zweedse schilder Hilma af Klint (1862-1944). Zij maakte, als een van de eerste kunstenaars, grote abstracte schilderijen. Geregeld waren de geometrische vormen en kleuren die ze schilderde haar ingegeven door ‘geesten’ in seances.

Detail uit Ghost Calls. Beeld Natascha Libbert

Ook in Talbots kunstwerken lijkt een spirituele werkelijkheid zich te openbaren. ‘Het ontsluiten van poorten naar andere werelden’, schreef ze bijvoorbeeld. Toch gaat Ghost Calls zeker ook over het hier en nu, over het omgaan met onze sterfelijkheid. Dit is een klaagzang waar we nu heel goed naar moeten luisteren. ‘Accepteer onze toestand als tijdelijk, verschrikkelijk kwetsbaar en magisch robuust.’