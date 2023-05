De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: u heeft geen recht op mijn mening.

Dit is op de kop af de honderdvijftigste editie van de flexibele opiniemaker. Dat maakt in principe niets uit, maar het is een mooie gelegenheid om te doen wat ik het allerliefste doe: lekker over mezelf praten. Daarmee doe ik ook de lezer een plezier, want er is geen vraag die ik vaker krijg dan wat ík nou écht bedoel. Meen ik wat ik schrijf? Of bedoel ik juist precies het tegenovergestelde, zoals het satire-label bij de online versie suggereert?

Ik begrijp uw vraag volkomen. We leven in een tijd dat talentloze prutsers ironie misbruiken om verantwoordelijkheid te ontlopen, terwijl u wilt kunnen schandpalen. Uw groeiende neiging van alles en nog wat te veroordelen is overigens niet ingegeven door ‘verstikkende woke-cultuur’, maar doordat de bouwers van de grote socialemediaplatforms hebben uitgevogeld dat ruzie een stuk meer oplevert dan wederzijds begrip. Ik weet dat ik uw verlangen naar letterlijkheid niet bepaald bevredig. Zo schreef ik vorige week nog dat ik in Toscane was, terwijl ik nog nooit in Toscane ben geweest. Of nou ja, ik was vorige week toevallig wel in Toscane maar ik ben dan weer niet de ‘ik’ uit het stukje en in die zin maakt het niet zoveel uit waar ik was.

Het letterlijke en eerlijke antwoord op uw vraag is dat mijn persoonlijke mening u geen reet aangaat. Ik ben u geen antwoord verschuldigd. Via een niet al te gebruiksvriendelijk contentmanagementsysteem van de Persgroep lever ik wekelijks driehonderd woorden in, daarvoor krijg ik betaald en daar zult u het dus mee moeten doen. Wel laat ik u geheel vrij om mijn woorden te interpreteren zoals u dat zelf het liefst doet. Vindt u het grappig en geniaal? Prima. Maar als u het als pedant en kwaadaardig beoordeelt, zal ik u evenmin tegenspreken.