Er is geen mooier cadeau denkbaar dan André Rieu die in het Engels vertelt over zijn leven tijdens corona

Na ruim twee weken non-stopvoetbal braken de rustdagen aan op het WK, en kon NPO 1 eindelijk weer variëren in het aanbod. En hoe! In de vooravond werden we getrakteerd op een nieuw seizoen van een documentaireserie over ‘de wereld van André Rieu’, oorspronkelijk geproduceerd voor de Britse televisie. Om er tóch een Nederlands tintje aan te geven, mocht Ivo Niehe het introductiepraatje verzorgen. In handen van andere voice-overs was dat waarschijnlijk een snelle plichtpleging geworden, maar niet bij Niehe: ‘Een tour én een serie, abrupt afgebroken door de pandemie. Concertuitvoeringen. Talrijke background scenes. Een emotionele rollercoaster. Dit is André Rieu: Welcome to my World.’

Met zo’n introductie was het alsof Cristiano Ronaldo een perfecte assist gaf, en Lionel Messi hem vervolgens alleen nog maar schitterend moest afmaken.

Toch hoor ik u denken: wat moeten we in vredesnaam met een aangekochte serie over de belevenissen van André Rieu tijdens de pandemie? Laat ik het zo zeggen: er is geen groter decembercadeau denkbaar dan André Rieu die – in het Engels! – zelf de voice-over doet van een documentaireserie over zijn eigen leven. Daarvoor schuif je als tv-kijker direct álles aan de kant.

Rode draad door de serie is de pandemie, waardoor Rieu en zijn orkest niet meer kunnen optreden. Sneu, want het orkest is in maart 2020 nét begonnen aan een tournee door Amerika (een razendenthousiaste Rieu: ‘We find ourself in de joe-es-eej!’). Maar na anderhalf optreden moest Rieu zijn band vertellen dat ze in allerijl moesten terugvliegen naar Nederland. Natuurlijk was het jammer dat het orkest tijdelijk moest stoppen, maar daardoor zat er wel wat weinig dramatische spanning in de serie, en zagen we vooral beelden van oude optredens. Rieu stelt dat de toekomst van zijn orkest ‘in gevaar kwam’, maar we weten allemaal dat het Vrijthof uiteindelijk gewoon weer volstroomde.

Toch verveelde het geen seconde, omdat het dagelijks leven van Rieu uiteindelijk véél meeslepender bleek dan zijn optredens. Hoogtepunt was de scène waarin Rieu onthulde dat hij tijdens de lockdown een fervent thuisbakker was geworden. Rieu keek altijd al bakvideo’s, maar had nooit tijd om zélf iets te bakken. Wat begon met smalle taartjes voor zijn gezin, werden al snel taarten voor de hele buurt. Daarna kreeg Rieu ‘zoveel zelfvertrouwen’ dat hij zelfs een héél grote taart mocht bakken voor de koning (‘Drie etages, allemaal oranje, whaaa!’). Rieu was zo fanatiek, dat zijn stem oversloeg van het enthousiasme. Laten we hopen dat Omroep Max meekeek, want ik zou blind tekenen voor Heel Rieu Bakt.

Er staan nog vier afleveringen op de rol. Of daarin überhaupt iets gebeurt, is eigenlijk bijzaak. André Rieu die ons in het Engels bijpraat over zijn dagelijks leven: daar mag elke WK-wedstrijd voor wijken.