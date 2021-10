Er is geen heldere argumentatie te vinden waarom het ‘tot slaaf gemaakte’ zou moeten zijn in plaats van ‘slaaf’

Meepraten voor beginners: Jan Kuitenbrouwer schrijft het woordenboek van de verbale burgeroorlog die we het ‘openbaar debat’ noemen. Deze week, onder de S: ‘slaaf’, of ‘tot slaaf gemaakte’?

Wakkerlands krijgt soms brieven van lezers die hulp zoeken. Zij willen bij het bespreken van gevoelige onderwerpen geen fouten maken, maar krijgen soms tegenstrijdige adviezen. Hebben ze net geleerd dat je mensen van bovengemiddeld gewicht ‘mensen van bovengemiddeld gewicht’ moet noemen, zegt iemand van bovengemiddeld gewicht tegen ze: ‘Noem mij maar gewoon —> dik hoor.’ Of neem —> slaaf versus ‘tot slaaf gemaakte’. ‘De een zegt dit, de ander dat, wat is het nou?’, wil Jannie Hondenmand uit Poekel weten.

Tja, Jannie, het eerlijke antwoord is: wij weten het niet. Zelfs bij One World, alom erkend als dé benchmark op dit gebied, kun je beide tegenkomen. Begrijpelijk, ‘slaaf’ is nu eenmaal een veel handzamere vorm dan ‘tot slaaf gemaakte’. Wat doe je met ‘slavenhandelaar’, ‘slavenhut’, ‘slavenopstand’ of ‘slavenarmband’? ‘Totslaafgemaaktenarmband’?

Wakkerlands kon geen heldere, expliciete argumentatie vinden waarom het ‘tot slaaf gemaakte’ zou moeten zijn in plaats van ‘slaaf’, maar de redenering is vast ongeveer deze: het woord slaaf reduceert een mens tot één eigenschap, die van slachtoffer, lijfeigene, onderdrukte. Daar valt over te twisten. Een reductie zou het zijn als het iets afdoet aan de persoon om wie het gaat, je kunt ook zeggen dat het juist iets toevoegt: we hebben het over een mens, met die-en-die speciale eigenschap. Dat is het nut van hoedanigheidsnamen - slaaf, voetballer, oelewapper: het zijn mensen, verpakt in context, zodat je die niet telkens apart hoeft te schetsen.

Voegt de nieuwe formulering iets toe dat we niet weten, of misschien liever vergeten, zoals wanneer we ‘Marokkaan’ zeggen in plaats van ‘Marokkaanse Nederlander’? Vrijwillige slaven bestaan niet, slaven werden per definitie ‘gemaakt’, maar, inderdaad, vergeten we dat soms misschien liever? Dan kan ‘tot slaaf gemaakte’ een goede reminder zijn.

Maar wat is de norm? Is er een autoriteit die hierover uitsluitsel kan geven? Bijvoorbeeld iemand die —> zwart is, afstamt van slaven en verstand van taal heeft? Als íemand op dit moment aan die criteria voldoet, dan is het de jonge zwarte dichteres die furore maakte bij de inauguratie van Joe Biden, met de voordracht van haar gedicht The Hill We Climb, dat inmiddels over de hele wereld in boekvorm verscheen: Amanda Gorman. In die tekst refereert zij één keer rechstreeks aan de slavernij, in het begin, als zij zichzelf omschrijft als ‘a skinny Black girl, descendant from slaves’.

De slaaf-controverse speelt in Amerika ook, daar gaat het om ‘slave’ versus ‘enslaved person’. Amanda Gorman weet dit uiteraard, dus we kunnen gerust aannemen dat het een bewuste keuze was dat zij ‘slaves’ schreef in plaats van ‘enslaved people’. Misschien vond zij dat niet mooi genoeg, misschien laat de kwestie haar koud, misschien heeft zij een andere reden, dat weten wij niet.

De Nederlandse vertaling van The Hill We Climb werd gemaakt door spokenword artieste Zaïre Krieger. Die Gormans tekst kennelijk niet woke genoeg vond en dus - hoe Nederlands - ideologisch retoucheerde. Onder andere door dat ‘slaves’ te vertalen als ‘tot slaaf gemaakten’. Woke, woker, wokest.

Misschien ging het Gorman om het metrum? Lees die twee zinnen eens hardop.

A skinny black girl, descendant from slaves - lekker ritme.

Een dun zwart meisje, afstammend van tot slaaf gemaakten - er valt iets van de trap.

Kortom, Jannie: ‘slaaf’, ‘tot slaaf gemaakte’, de keuze is aan jou. Maar weet dat je met ‘slaaf’ in prima gezelschap bent.