Er is geen andere band die zo handig rock en dance tot een nieuw eigen genre kan versmelten als Tame Impala ★★★★★

De Australische band rond zanger Kevin Parker geeft de eerste van drie uitverkochte concerten in de Amsterdamse Afas Live. Beeld Ben Houdijk

Als een aureool hangt er een grote ringvormige soort ufo boven Tame Impala in de Amsterdamse Afas Live. De Australische band van Kevin Parker geeft hier maandagavond hun eerste van drie uitverkochte concerten en vanaf een enorm videoscherm heeft een apothekersassistent zojuist het publiek al het seintje gegeven om het speciaal door de band ontwikkelde middel Rushium (een gimmick) te nemen. Haar beeld en stem vervormt en verdwijnt, de trip kan beginnen. Dat doen we met een paar nummers van The Slow Rush, het recentste Tame Impala-album waar het wondermiddel naar verwijst.

Ondersteund door caleidoscopische kleurschakeringen op het scherm begint de band met psychedelische rock die langzaam de beoogde hypnose veroorzaakt. Het geluid is hard, maar subliem. Het droge drumintro van Borderline, de house-pianolijntjes, Parkers vervormde hoge stem: ‘Rushium’ doet meteen zijn werk. De opbouw is perfect. Eerst traag, om dan in Breathe Deeper het voor acid house typerende Roland 303-basgeluid te laten knallen, visueel ondersteund door verbluffend mooie bundels laserstralen die als waslijnen door de zaal hangen.

Tame Impala onderstreept zo in twintig minuten niet alleen goed raad te weten met psychedelische rock uit de jaren zestig, maar Parker blijkt ook een knap interpretator van house en dance zoals die sinds eind jaren tachtig de popcultuur domineert. Er is al jaren geen andere band die zo handig rock en dance tot een nieuw eigen genre kan versmelten als Tame Impala.

Live is alles maandag door de zinnenprikkelende visuals nog overtuigender. Zeker als na een korte pauze halverwege het concert het euforische Let It Happen wordt ingezet. Tot dan toe bleef de ringvormige ufo rustig hangen, maar nu gaat hij zakken, zwaaien en hangt hij vervaarlijk in een hoek van vijfenveertig graden boven het podium licht te sproeien.

Je weet dat het gaat komen, de confetti in Let It Happen, en toch voelt het als een magisch moment. Daarna zijn de eerste twee klappen op de drums genoeg om helemaal te verdwijnen in Feels Like We Only Go Backwards. Twee moderne rockklassiekers, waarvan Tame Impala er op hun vier albums inmiddels behoorlijk wat heeft verzameld. Muzikaal klinkt het allemaal fantastisch. Of Parker het nu klein houdt of zijn band laat donderen, alles klopt. De dynamische balans is perfect. Van het dromerige, licht ontsporende Posthumous Forgiveness gaat het naar de dreunende glamrock van Elephant, met tien jaar de oudste Tame Impala-klassieker.

Parker, die er met zijn lange haren en witte kleren uitziet als Jezus in Jesus Christ Superstar, heeft alles twee uur lang onder controle. Hij geniet er zichtbaar van als het publiek meegaat wanneer hij als David Gilmour gitaar speelt en zo word je in het laatste half uur meegesleept in muziek die van Pink Floyd en Supertramp in het symfonische Runway Houses, City, Clouds moeiteloos overgaat op gloedvolle disco in The Less I Know the Better.

Natuurlijk is het Parker en zijn band die de meeste lof verdienen, maar ook de lichtmensen mogen niet ongenoemd blijven. Zelden volgde de belichting de muziek zo goed als nu. De altijd sfeerloze Afas Live oogde zelfs gezellig. Dat allemaal dankzij het door Tame Impala verstrekte Rushium, waarvan de hypnose nog lang na het concert voortduurt. Een gelukzalig gevoel zoals je heel soms kunt krijgen van een perfecte symbiose tussen muziek en beeld.

Totaalprogramma Tame Impala’s laatste album The Slow Rush verscheen begin 2020, net voor de pandemie, en kon dus niet live worden vertolkt. Inmiddels is Tame Impala een half jaar op tournee en koos Parker in Nederland voor twee optredens in de zaal waar Tame Impala in januari 2016 ook al triomfeerde. Het werden uiteindelijk drie uitverkochte concerten, naar de wens van Parker geproduceerd als totaalprogramma. Parker laat niets aan het toeval over, bemoeit zich met de bekabeling en zichtlijnen in de zaal, en laat de stoelen achterin weghalen. De Utrechtse dj St. Paul, door organisator Mojo voorgedragen en door Parker goedgekeurd, begint elke avond om half zeven, wat na vijf kwartier bijna naadloos overgaat in een stevig, voor een supportact zeldzaam goed uitgelicht en klinkend concert van Perfume Genius. Het half uurtje pauze voor de twee uur Tame Impala zelf is voor iedereen nodig om op te laden. De eigen playlist van Parker staat heel chique erg zacht, om te benadrukken dat de echte dj al is geweest.