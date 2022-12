Er is echt meer dan de oudejaarsconference, kijk maar naar deze comedyspecials op Netflix

‘Neal Brennan: Blocks’, 2022.

Neal Brennan was jarenlang een van de schrijvers voor de comedyshows van Dave Chappelle. Een typische man achter de schermen; hij had als 18-jarige weleens het podium beklommen van de comedyclub in Boston waar hij als portier werkte. Resultaat: er werd niet gelachen. Het zou een tijdje duren voordat hij weer het podium op ging. En nog steeds is hij geen podiumbeest, maar op een of andere manier heeft hij dat in zijn voordeel omgebogen. Afgelopen jaar verscheen zijn nieuwe show Neal Brennan: Blocks (2022, Netflix). Een show die langzaam overgaat in een diep persoonlijk verhaal over zijn gevecht met depressies.

‘My Girlfriend's Boyfriend’, 2013.

Mike Birbiglia toert nu door de VS met zijn nieuwe show, maar het is de moeite waard om terug te keren naar eerder materiaal, waardoor duidelijk wordt hoe hij langzaamaan steeds meer theatrale middelen gaat hanteren. Onze favoriet is My Girlfriend's Boyfriend (2013, Netflix), waarin Birbiglia’s eerste voorzichtige schreden op het liefdespad epische proporties krijgen. En dan heeft hij ook nog last van slapeloosheid.

‘Look at You’, 2022.

Taylor Tomlinson is nog steeds geen 30, maar heeft inmiddels al twee specials op Netflix staan: Quarter-Life Crisis (2020) en afgelopen jaar Look at You (2022, Netflix), waarin ze onder meer vertelt over de weg die haar naar de diagnose bipolaire stoornis voerde. En, o ja, ze is heel geestig. Net als haar podcast: Sad in the City.