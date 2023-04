Er is bijna geen onderscheid, de vrouw en de ruimte om haar heen zijn allebei even spannend geschilderd

Hannah van Bart, ‘Zonder titel’ (2016). Beeld Natascha Libbert

Drie vrouwen staren me aan vanaf de muur. Alle drie in dezelfde houding: rechtopstaand, armen langs het lichaam, gezicht naar voren. Alle drie hebben ze hetzelfde kapsel: kort of strak naar achteren opgestoken, met zijscheiding. Alle drie dragen ze een jurk die er oma-achtig uitziet, maar het zou ook zomaar hip vintage kunnen zijn. Ik zeg ‘alle drie’, maar eigenlijk is duidelijk dat het hier om drie keer dezelfde vrouw gaat. Iemand die niet jong is en niet oud. Iemand met een zacht gezicht: grote ogen, een mond die iets kwetsbaars heeft, een niet al te scherpe kaaklijn.

Wie is deze vrouw? In de solotentoonstelling van Hannah van Bart in landhuis Oud-Amelisweerd blijkt die vraag tegelijkertijd wel en niet van belang. Van Bart, die woont en werkt in Nederland maar in de Verenigde Staten een stuk bekender is, maakt figuratieve schilderijen. Soms van dieren en landschappen, meestal van mensen. Figuren die op een stoel zitten of in een moeilijk te plaatsen ruimte staan, en die je indringend aankijken.

Tot leven gewekt

Deze mensen bestaan niet echt. Ze hebben niet voor Van Bart model gestaan, ze zijn tot leven gewekt tijdens het schilderen. Daarin lijkt haar aanpak op die van de Britse schilder Lynette Yiadom-Boakye, die ook portretten maakt van mensen die uit haar verbeelding opborrelen. Net zoals in de schilderijen van Yiadom-Boakye hebben de kledingstukken van Van Barts figuren iets tijdloos, en zijn de kleren en de achtergrond vaak in dezelfde tinten geschilderd.

Lynette Yiadom-Boakye, ‘For the Sake of Angels’ (2018). Beeld Imageselect

Nou en? Dat dacht ik eerlijk gezegd de eerste keer toen ik iets las over dat schilderen van denkbeeldige figuren. Wat maakt het uit of iemand op een schilderij wel of niet echt bestaat? Het gaat erom of het schilderij je raakt, of het goed geschilderd is. Toch merk ik dat ik bij de ‘portretten’ van Van Bart en Yiadom-Boakye anders kijk. Ik zoek minder naar persoonlijkheid. Wat ik zie en herken, is eerder een gemoedstoestand, een sfeer.

Die sfeer heeft bij Van Bart te maken met de manier waarop ze haar schilderijen opbouwt. Namelijk met veel verflagen over elkaar. Soms met hulp van de schuurmachine. Staat een onderdeel van een schilderij haar niet aan, dan wordt het – met beleid, uiteraard – gewoon weer weggeschuurd. Het geeft een fluweelachtige glans die doet denken aan oliepastels.

Gelaagd effect

Bij het schilderij waar ik geen genoeg van kreeg, een van de staande vrouwen, zie je het effect van die verschillende lagen extra goed. Het doek had eerst vooral blauwtinten, vertelt de kunstenaar in de video bij de tentoonstelling. Daar was ze niet tevreden mee, dus, hup, schuurmachine erover. Over het blauw bracht ze steenrood en roze aan. Zowel in de kleding van de vrouw als in de achtergrond van het schilderij, waardoor ze allebei hetzelfde, gelaagde effect hebben.

Steeds schiet je blik heen en weer, van de plooien in de jurk naar de lange penseelstreken in de achtergrond. Er is bijna geen onderscheid, de vrouw en de ruimte om haar heen zijn allebei even spannend geschilderd. Alsof dat is wat Van Bart wilde vangen. Zo’n zeldzaam, vluchtig moment waarin je niet meer weet waar jij ophoudt en de rest van de wereld begint.