Er ging een louterende werking uit van Jurriën Hamers woorden

De schitterende stapelwolken die woensdag de herfsthemel beklommen, riepen eerder associaties op met de onwerkelijke dreiging van tactische kernwapens, om over de vorm van de paddestoelen in het bos nog maar te zwijgen. Bij Jinek oreerde Ron Keller, oud-ambassadeur in Moskou en Kyiv, over de escalatie in het conflict met Rusland. En bij Op1 bombardeerde veiligheidsdeskundige Rob de Wijk de verwoesting van de gasleidingen in de Oostzee tot een regelrechte oorlogsverklaring. Meer nog door wat hij zei, maakte zijn afgetobde gezicht indruk. Wat oogt die man moe en bezorgd.

Wie op de achtergrond van de hete actualiteit de doodsklokken al hoorde luiden, kwam voor troost en bemoediging vanwege de titel als vanzelf bij Over leven terecht, een kort programma van Human waarin Coen Verbraak levensvragen bespreekt met een gast. Deze keer was dat filosoof Jurriën Hamer, die een boek schreef met de prikkelende titel Waarom schurken pech hebben en helden geluk. Ik dacht meteen weer aan Poetin – het straatschoffie uit Sint-Petersburg dat het via de KGB tot dictator schopte – en verdomd: mijn (voor)oordeel over de schurk bleek, op een verrassende en ongemakkelijke manier, aan te sluiten bij Hamers inzichten over goed en kwaad.

Filosoof Jurriën Hamer in ‘Over leven’. Beeld Human

Een zeker in deze tijden verrassend zachtaardige visie op het menselijk handelen ontvouwde Hamer, in klare taal. Hij beschouwt het als een teken van beschaving om altijd, bij de kleine crimineel evenzeer als bij de grootste oorlogsmisdadiger, te kijken naar hun persoonlijke voorgeschiedenis.

Wat voor een ‘intens noodlottig leven’ ging er vooraf aan de bloeddorst van iemand als Adolf Hitler? Elke daad, betoogde Hamer – de term misdaad kwam niet over zijn lippen – is het resultaat van een tragische voorgeschiedenis. Opsluiting van misdadigers kan nodig zijn om de maatschappij voor onheil te behoeden. Maar de vergelding die in gevangenisstraf of de doodstraf besloten ligt, wijst hij af: ‘Een dader laten lijden is onbeschaafd. We zeggen tegen hem: jij hebt ellende gecreëerd, jou schrijf ik af, jij hebt geen waarde meer.’

Iemands handelswijze is nauw verbonden met het al dan niet treffen van de eigen authenticiteit: wie, simpel gezegd, een leven kan leiden dat aansluit bij zijn persoonlijkheid, heeft meer kans op geluk en voorbeeldigheid dan de pechvogel die vooral frustraties oogst. De vrije wil, analyseerde Hamer, speelt bij de wording van helden en schurken nauwelijks een rol: ‘Je kunt wel zeggen: iemand beslist zélf wat hij doet. Maar waar komt dat zelf dan vandaan?’ Woorden die niet alleen de misdadiger maar ook de maatschappelijke succesnummers zich kunnen aantrekken: verdiensten worden eveneens voor een belangrijk deel door toeval bepaald.

Er ging een louterende werking uit van Hamers woorden, alsof het kwaad net wat minder duister werd. Hopen dat Rob de Wijk tussen al zijn analyses door tijd vindt om Over leven terug te kijken.