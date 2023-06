Er gaapt geen kloof tussen de wereld en het gedicht, bewijst Poetry International

‘Elon Musk is dying on Mars? There is a poem for that!’, schalt de programmabeschrijving van het festival. Met onder anderen dichter Claudia Rankine is er opmerkelijk veel aandacht voor Noord-Amerika.

Van alle mensen die je in een gedicht zou willen tegenkomen, is Elon Musk waarschijnlijk wel de laatste. Zelfs als hij sterft op een andere planeet in ons zonnestelsel. Je zou kunnen denken: so what, net als Twitter vormt de poëzie een andere planeet, een separaat universum. Maar dan heb je het mis. Wie volgend weekend naar de 53ste editie van Poetry International gaat (9-11 juni) zal zien dat er geen kloof gaapt tussen de wereld en het gedicht.

‘Elon Musk is dying on Mars? There is a poem for that!’, schalt de programmabeschrijving van het festival. De regel is ontleend aan de Poolse dichter Radosław Jurczak. In zijn gedicht is Musk een eenzame, netflixende en van contact verstoken man. Niet veel anders dan de werkelijkheid dus; de Zuid-Afrikaans-Amerikaanse techondernemer heeft zichzelf buiten de normale orde geplaatst. Jurczak biedt hem troost: ‘Er is geen pijn, er is het empathische ledlicht.’ Maar wie de echte wereld wil, en niet die van kunstmatig oplichtende meningen, kan beter naar Rotterdam gaan.

De Amerikaanse dichter Claudia Rankine. Beeld Marco Destefanis

Er is opmerkelijk veel aandacht voor Noord-Amerika op het festival. Vijf van de zeventien dichters komen uit de Verenigde Staten. Onder hen een van de belangrijkste dichters van de afgelopen twee decennia: Claudia Rankine. Zij is de auteur van een aantal antiracismeklassiekers, waaronder Don’t Let Me Be Lonely en Citizen: An American Lyric, waarvan de Nederlandse vertaling tijdens Poetry wordt gelanceerd. Geloof maar dat de wereld daarin aanwezig is. Citizen is een serie lyrische essays, gedachten en bespiegelingen over wat woorden met het lichaam doen. De voorbeelden die Rankine noemt lopen uiteen van kinderen tot wereldsterren als Serena Williams en Zinédine Zidane. ‘En waar is de veiligste plek’, zo vraagt ze haar lezers op een zeker moment, ‘als die plek ergens anders moet zijn dan in het lichaam?’ Het zijn de woorden, schrijft Rankine, die grievend werken en ‘in de lucht hangen als stuifmeel’ zodat de keel dichttrekt – ‘Je hoest een eind weg.’

Die gedachte zou je aan iedereen willen meegeven, maar toch zeker aan het leger mini-Muskjes, dat elke dag de empathie van ledlicht zoekt. Kijk eens even weg van je scherm, werp een blik in de wereld. ‘Dat is de Aarde’, zegt Jurczak tegen Musk, ‘Het is de jouwe/ maar er is geen Aarde: er is het kijken naar de Aarde/ zoals het kijken naar Netflix in twee gescheiden kamers’. Twitteraars en Mastodonten houden van korte boodschappen: ze zouden ook poëzie kunnen lezen.