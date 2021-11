EO neemt ‘vanwege technische oorzaak’ na 43 jaar afscheid van Andries Knevel

Andries Knevel. Beeld anp

De beslissing van de EO heeft ‘een technische oorzaak’, zegt Knevel. Vier jaar geleden ging hij met pensioen en sindsdien kreeg hij telkens een contract van een jaar. Na vier tijdelijke contracten eiste de wet dat Knevel een half jaar zou stoppen. Knevel: ‘Toen vroeg de EO of dit niet het moment was om er helemaal mee op te houden.’

Hij was al op weg naar de uitgang, zegt hij. ‘Ik werkte nog maar twee dagen in de week.’ Maar hij was graag nog doorgegaan met Groot nieuws, een programma met psalmen, overdenkingen en gezangen dat op zondagochtend om acht uur op Radio 5 te beluisteren is.

Wat gaat u nu doen?

‘Ik ga intensiveren waar ik mee bezig ben. In de studentenwereld ben ik vrij actief. Voor het Veritas-forum, dat debatten over geloof organiseert op universiteiten, en voor ForumC, een website die de grote vragen behandelt. Op zondag preek ik in het land. Ik moet nog een boek schrijven. En ik ga misschien een podcast beginnen. De naam heb ik al.’

Vertel.

‘Andries gaat door. Een knipoog naar Matthijs van Nieuwkerk. Het zou dezelfde inhoud krijgen als het tv-programma Andries, waarin ik inspirerende geloofsgesprekken probeer te voeren. Maar ik weet nog niet of het doorgaat, eind van de week wil ik er een knoop over doorhakken. Er is al een groot aantal podcasts, luisteraars moeten hem wel zien te vinden.’

Wilt u niet, bourgondiër als u schijnt te zijn, met een goed glas wijn van uw pensioen genieten?

‘Dat van die bourgondiër valt wel mee hoor. Aan dat glas wijn met mijn vrouw kom ik wel toe en ik zal, als corona het toelaat, volgend jaar met haar een vrij lange reis langs Europese cultuursteden maken, die we altijd afsluiten met het hele gezin in een Italiaanse agriturismo. Maar dat deed ik ook al voor mijn pensioen.’

Wie moet er na uw vertrek voor het christelijke geluid op televisie zorgen?

‘Tijs van den Brink is er natuurlijk nog, die gaat nog jaren door. En Margje Fikse en Kefah Allush zullen dat laten horen. Zij zijn alleen minder opiniërend dan Tijs en ik.’

Knevel groeide op in een christelijk gereformeerd gezin in Bussum, maar luisterde naar The Beatles, The Stones en The Beach Boys. Hij begreep pas ‘wat God met hem wilde’ toen hij eerstejaars economie was aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de grote levensvragen hem tijdens een college overvielen.

Na een studie theologie solliciteerde hij in 1978 voor de EO, omdat hij daar vond wat in de rest van Nederland destijds taboe was. ‘De EO was: níét links, níét abortus, níét Den Uyl, níét hip’, schreef NRC in een profiel van Knevel in 2004.

Als tv-interviewer viel Knevel op door zijn laserogen en zijn wapperende vingertje. Een periode had hij een waarschuwingsbrief op tafel liggen met daarop: ‘Ogen en handen.’ Opzij-hoofdredacteur Ciska Dresselhuis noemde zijn stijl in 2001 in de VARA-gids ‘j’accuse-achtig’.

Hoe heeft uw stijl zich ontwikkeld?

‘Ik ben kalmer geworden. Als je de afgelopen acht jaar de 183 afleveringen van Andries hebt gezien, dan zie je iemand die rust uitstraalt, gasten helpt een antwoord te formuleren en af en toe een witje (stilte, red.) laat vallen.

‘Mijn vinger heb ik veranderd in een uitnodigende hand. En achteraf had ik vanwege mijn ogen contactlenzen moeten nemen. Ik heb nogal donkere ogen, en die schoten door het beeld heen. Ik werd vergeleken met Elco Brinkman, die hetzelfde had. Dat vond ik niet leuk.’

Wat ziet u als het hoogtepunt van uw carrière?

‘Het Elfde Uur, dat ik maakte tussen 1992 en 2010. Dat was een talkshow avant la lettre, waarvan ik er 554 van heb gemaakt. Het was bijna voor het eerst dat op de Nederlandse tv de thema’s geloof, politiek, samenleving, cultuur en wetenschap in een talkshow met elkaar verbonden werden. Dat vond ik toch wel… ja, mijn tv-hoogtepunt, laat ik het zo maar noemen.’