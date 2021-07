Envole-moi is een goed geacteerde feelgoodfilm in de traditie van Intouchables ★★★☆☆

De Franse filmpers moest bij Envole-moi geregeld denken aan Intouchables (2011), en waarschijnlijk vergaat het menig Nederlandse kijker precies zo. Gebaseerd op de Duitse film Dieses bescheuerte Herz (2017), die dan weer geïnspireerd was door ware gebeurtenissen, gaat Envole-moi over de bevoorrechte, verwende twintiger Thomas (Victor Belmondo) en de 12-jarige, chronisch zieke Marcus (debutant Yoann Eloundou). Ze worden aan elkaar gekoppeld door Thomas’ vader Henri (Gérard Lanvin), die tevens Marcus’ arts is en denkt dat ze veel aan elkaar kunnen hebben.

Thomas dient weer in contact met de werkelijkheid te komen, en Marcus heeft iemand nodig die hem opnieuw moed en levenskracht geeft. Het maatjesproject groeit uit tot een hechte vriendschap, waarbij de prima op elkaar ingespeelde hoofdrolspelers zich kranig weren tegen het feelgood-formulewerk.

Envole-moi Drama ★★★☆☆ Regie Christophe Barratier Met Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin, Marie-Sohna Condé 91 min., in 29 zalen