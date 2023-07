Ensemble Bonne Corde maakte een smaakvolle opname van de concerti grossi van Pereira da Costa ★★★☆☆

Een Portugees barokensemble zette het op een muzikaal spoorzoeken en stuitte op muziek van een 18de-eeuwse landgenoot. Ensemble Bonne Corde vond twaalf Concerti grossi van António Pereira da Costa (ca. 1697-1770), priester en kapelmeester van de kathedraal van Funchal op het eiland Madeira.

De bundel Concerti grossi is het enige wat van hem rest – en de enige 18de-eeuwse verzameling concerti grossi die Portugal rijk is, voor zover bekend. De artistiek leider van het ensemble, cellist Diana Vinagre, maakte reconstructies van de partij die ontbrak: die van haarzelf, de concertino cello (de cello in het solistengroepje binnen het grotere geheel) en continuo.

Het resultaat is een smaakvolle, uitgebalanceerde opname van in totaal zes concerten, waarin de invloed – doorgesijpeld naar Madeira dankzij de muziekdrukkunst – van de Italiaanse meester der concerti grossi, Arcangelo Corelli, duidelijk te horen is. Hier en daar mist er pit; de typische contrastrijke terrassendynamiek had meer benadrukt kunnen worden.

Ensemble Bonne Corde António Pereira da Costa Klassiek ★★★☆☆ Ramée