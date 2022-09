Engelbert Humperdinck was als geen ander in staat om muzikale invloeden te vermengen

Een verloederd attractiepark vervangt het bos in Hänsel und Gretel van de Nederlandse Reisopera. Beeld Marco Borggreve

Engelbert Humperdinck, is dat niet een Britse popzanger?

Het is inderdaad de artiestennaam van Arnold George Dorsey, die in de jaren zestig de hitlijsten haalde met nummers als Release Me. Hij gapte de naam van de originele Engelbert Humperdinck (1854-1921). Deze Duitse componist schreef toneelmuziek, cantates, kamermuziek en ruim honderd liederen, maar zijn bekendheid dankt hij bijna uitsluitend aan zijn sprookjesopera Hänsel und Gretel.

Sinds de wereldpremière in Weimar op 23 december 1893 is Hänsel een geliefde kerstklassieker, vooral in Duitsland – het is de ideale familievoorstelling. Dit najaar is die ook te zien in Nederland, in een productie van de Nederlandse Reisopera. In dezelfde periode presenteert De Nationale Opera een andere sprookjesopera van Humperdinck: de zelden uitgevoerde Königskinder.

Wie was deze componist van sprookjesopera’s?

Humperdinck werd geboren in Siegburg, in de huidige deelstaat Noordrijn-Westfalen. Zijn vader was onderwijzer, literatuur en sprookjes waren in huize Humperdinck van groot belang. Dankzij geldprijzen voor zijn composities kon Humperdinck als jonge man naar Zuid-Europa reizen. In Napels ontmoette hij Richard Wagner. De grote componist raakte op hem gesteld. ‘Hümpchen’ mocht in Wagners theater in Bayreuth helpen bij de repetities van diens laatste opera, Parsifal, een stageplek van onschatbare waarde. Humperdinck ging ervan uit dat hij Wagners nalatenschap zou voortzetten, maar Wagner stierf voordat hij hem een concrete taak kon toewijzen.

‘Zijn dood kwam voor mij te vroeg’, schreef Humperdinck aan zijn ouders. Bescheiden en goedig, hij bezat de kennis maar niet het geschikte karakter om als dirigent succesvol te worden. Zijn brood verdiende hij voornamelijk met lesgeven. Dat lukte hem als privédocent, onder andere van Wagners zoon Siegfried, beter dan voor de klas. Hij was vaak te laat en maakte een verstrooide indruk. Soms vergat hij een zin af te maken.

Professionele jaloezie was hem vreemd, en hij was allesbehalve een carrièretijger. Als recensent kraakte hij in de krant een opera van zijn baas af, de directeur van het conservatorium in Frankfurt, waarna deze zijn lesrooster prompt terugbracht tot twee uur per week.

Hoe kwam Humperdinck op Hans en Grietje?

Via zijn zus, toneelschrijfster Adelheid Wette, die haar ‘lief, zuikerzoet broertje’ smeekte om liedjes te componeren voor haar bewerking van Grimms sprookje. Deze vielen zo goed in de smaak dat zijn familie en collega’s erop aandrongen dat hij een volwaardige opera schreef. Humperdinck, die zich vaak onzeker voelde over zijn composities, deed er drie jaar over. ‘Wanneer krijg ik ‘Hänsel u. Gretel’? Luiwammes!’ schreef de componist Richard Strauss, die de wereldpremière zou dirigeren. Het werd een gigantisch succes. ‘Een meesterwerk’, oordeelde Gustav Mahler. Humperdinck werd in één klap beroemd. Zijn geldzorgen waren voorbij en hij kon een riant landhuis kopen voor zijn gezin.

En hoe zat het met Köningskinder?

Na Hänsel kreeg Humperdinck ongevraagd meer dan 450 libretto’s toegestuurd. Hij raakte echter gefascineerd door Königskinder, een zwaar symbolisch toneelstuk over een verliefd sprookjespaar, een prins en een ganzenhoedster, dat verstoten wordt door een onverdraagzame dorpsgemeenschap. De schrijfster, Elsa Bernstein-Porges, gaf aanvankelijk geen toestemming voor een opera. Vandaar dat er twee versies bestaan van Königskinder, een melodrama uit 1897, met half-gesproken, half-gezongen tekst (dit voordat Arnold Schönberg begon te experimenteren met Sprechstimme), en de opera uit 1910. De New Yorkse première (met levende ganzen!) werd positief ontvangen, maar het werk kreeg geen vaste plek in het repertoire.

Hoe verklankt Humperdinck de wereld van sprookjes?

Door verschillende muzikale invloeden te vermengen. Zijn samenwerking met Wagner maakte van Humperdinck een Wagneriaan, in een tijd waarin een hevige rivaliteit woedde tussen bepleiters van Brahms, Schumann en Mendelssohn enerzijds en de progressieve Nieuwe Duitse School van Liszt en diens schoonzoon Wagner anderzijds.

Maar Humperdinck bewonderde de liederen van Schubert evenzeer als de harmonische complexiteit van Wagner, en dit is te horen in Hänsel. Als een fervente verzamelaar van Duitse volksliederen, verwerkte hij er een paar in de partituur. Zijn kennis van de Franse opéra féerie (sprookjesopera) kwam ook goed van pas bij het scheppen van het ultieme exemplaar van de Duitse variant, de Märchenoper.

Thematisch is Königskinder veel donkerder en het is zwaarder georkestreerd. Hänsel is een nummeropera – de meezingbare aria’s hebben een duidelijk begin en einde. Königskinder is daarentegen bijna geheel doorgecomponeerd. Daardoor, en door het gebruik van terugkerende leidmotieven, klinkt het veel Wagneriaanser. Maar er is ook volksmuziekachtige eenvoud en transparante lyriek. Zoals een criticus het kort na Humperdincks dood verwoordde: ‘Anderen mogen dan genieën zijn in vergelijking met hem, maar hij is absoluut een meester.’