Energieke verzameling essays over het fenomeen Beyoncé

‘Wat is beter dan 1 miljardair? 2 miljardairs.’ De zinsnede, uit het nummer Family Feud, komt meerdere malen voorbij in Liberté, égalité, Beyoncé. De bundel omvat essays van elf schrijfsters over hun persoonlijke fascinatie voor Queen B, die 3 september 40 werd. Optredend sinds haar kindertijd en inmiddels naar zulke hoogten gestegen dat ‘de regels van de muziekindustrie niet meer voor haar gelden’. Bijna alle artikelen in het boek cirkelen om de betekenis van het fenomeen Beyoncé voor de emancipatie van de (zwarte) vrouw: haar beeldtaal, haar teksten, haar werkethiek, haar liveoptredens, haar moederschap, haar huwelijk met popmagnaat Jay Z en: haar geld.

Haar vermogen maakt Beyoncé’s artistieke vrijheid en expansiedrift mogelijk, maar is voor sommige auteurs ook een bron van ongemak. Want waar flink verdiend wordt, is ook uitbuiting. En: is geld echt het antwoord op sociale ongelijkheid? Het resultaat is een energieke verzameling ontboezemingen en overdenkingen waar de geestdrift vanaf spat, al had een preciezere redactie en selectie van de onderwerpen veel overlap gescheeld en de veelzijdigheid van zowel de wereldster als de auteurs beter doen uitkomen.

Munganyende Hélène Christelle (red.): Liberté, égalité, Beyoncé. Met bijdragen van Rowan Blijd, Ernestine Comvalius, Babeth Fonchie Fotchind, Clarice Gargard, Dalilla Hermans, Angelique Houtveen, Sabrine Ingabire, Soe Nsuki, Amanda Rijff, Marian Spier. Pluim; €19,99.