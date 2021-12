‘Endorse culture’ werkt verstikkend

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

Toen ik nog een klein flexibel opiniemakertje was, had je welgeteld zes bekende Nederlanders: Rolf Wouters, Jos Brink, Linda, Roos, Jessica en toen ook al Noraly Beyer. Er was geen internet, dus je werd niet zomaar beroemd. Het moest via de lineaire televisie met slechts vier zenders waarop een groot deel van de dag testbeeld te zien was.

Wie via die route een sterrenstatus wist te bereiken, kon echt iets. Alleen met uitzonderlijk talent en keihard werken had je kans van slagen. Nu is dat anders.

We moeten het hebben over ‘endorse culture’: een verstikkend fenomeen waarbij onbekende mensen om het minste of geringste worden omarmd door bloeddorstige hordes. Een venijnig tweetje richting Willem Engel? Koning! De volgende dag te zien in alle bushokjes. Marokkaans maar ook boer? Held! Je bent nu realityster. Een puber die beweert de Frankfurter Zeitung te lezen? Geniaal! Je mag in alle talkshows en misschien een gekke vraag, maar kun jij voor 100 miljoen euro aan mondkapjes voor ons regelen? Heb je een mening over televisie? Mooi! Geef ons je mening over álles. Niet interessant maar wel contrair? Top. Wat dacht jij van een eigen column?

Iedereen duikt erop, we willen méér zien, er komen posters, mokken, buttons en je moet zo veel mogelijk op tv. Sponsoren staan in de rij om een graantje van het succes mee te pikken. Een boekcontract volgt.

Maar blijf wel steeds precies hetzelfde doen, want als ze je al op het schild heffen omdat iemand in je gezin zo leuk ‘o wat érg’ kan roepen als er een plafond in een willekeurige Franse bouwval naar beneden komt, moet je niet raar opkijken als ze je weer keihard laten vallen als blijkt dat er meer is dan die eerste kennismaking.