Enchantresses – in de betekenis van zingen tot betoveren en verrukken – is wat Sandrine Piau doet ★★★★☆

Lef, van de sopraan Sandrine Piau, om boven een Händel-album de titel Enchantresses te zetten. In dat Franse woord resoneren nogal wat betekenissen, van zingen tot betoveren en verrukken. Het is ook precies wat Piau doet, in operamuziek rond mythische vrouwen als Cleopatra, Lucrezia en Alcina.

Hoofdschotel is Ah! mio cor!, een brok hartstocht van liefst twaalf minuten. De tovenares Alcina, gedumpt in de liefde, zwenkt tussen zelfmeelij en trots. Sandrine Piau kan er al haar theatrale kwaliteiten in kwijt, van honingkeel tot uitgespuwde p.

Ze besluit met de Händel-hit Lascia ch’io pianga, ‘laat me huilen’. Het is een favoriete toegift van diva’s die tranen willen oogsten. Als dat al Piaus bedoeling is, doet ze het smaakvol en ingetogen: gloed in de stem, rek in het ritme, met soms een ijzingwekkende tel rust. Mooi ook hoe ze haar stem verweeft met het voortreffelijke ensemble Les Paladins van dirigent Jérôme Corréas.

Sandrine Piau Enchantresses Klassiek ★★★★☆ Alpha