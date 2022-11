En zo werd Wilma, kindsterretje uit Enschede, het kind van de rekening

Zangeres Wilma Landkroon (1957), begin jaren zeventig. Beeld ANP/Kippa

Ik heb een vriend zijn naam is Tom

Hij is heel knap en lang niet dom

Tom, Wilma en de Makkers (1973)

In juni 1974 leverde showreporter Henk van der Meijden bij zijn krant De Telegraaf een felle aanklacht in waarin hij melding maakte van ‘gewetenloze kinderexploitatie’. De kop boven het paginagrote stuk sprak boekdelen: ‘Slavernij in de showbusiness’.

Het verhaal van Van der Meijden ging over een 17-jarig meisje met de stem van een nachtegaal, Wilma Landkroon (1957) uit Enschede. Ze had een bliksemcarrière achter de rug: even oplaaiend, snel dovend.

Haar ontdekker was een man die ook uit Enschede afkomstig was, Gert Timmerman, en die met zijn vrouw Hermien een succesvol duo vormde. Pa Bert Landkroon, een invalide schilder, was de tipgever. Wilma was 11 jaar toen ze haar eerste gouden plaat binnenhaalde, met een muzikaal antwoord op een andere kindsterretje uit die jaren, Heintje.

Heintje (Bau’ Ein Schloss Für Mich) was het begin van een reeks hits, onder meer Een klomp met een zeiltje en Tachtig rode rozen. Ze veroverde Duitsland, maakte een tournee door Canada, de Antillen en Suriname, speelde in Duitse films en was nog geen 15 toen ze haar miljoenste plaat verkocht.

Wilma & Vader Abraham.

Met Zou het erg zijn, lieve opa bereikte ze in 1971 zelfs de eerste plaats van de hitparade. Ze deed dat aan de zijde (en soms op schoot) van een tweede man die zich over haar ontfermde, Pierre Kartner, beter bekend als Vader Abraham.

Tussendoor was ze, voor 25 duizend gulden, door Ben Essing overgenomen van Gert Timmerman. Essing was de man die in 1964 The Beatles naar het Noord-Hollandse Blokker had gelokt. Hij onderwierp Wilma aan een wurgcontract. De deal met Timmerman werd beklonken in een café, de koopsom werd genoteerd op een bierviltje.

En zo werd het kindsterretje uit Enschede het kind van de rekening, een speelbal van mannen die van haar talent profiteerden en haar, toen nieuwe successen uitbleven, als een baksteen lieten vallen. Een leven vol tegenslagen begon, beroofd van illusies en in armoede.

‘Ik ben bestolen’, concludeerde ze in 2008. Door een brand had ze in 1994 ook de tastbare herinneringen aan haar glorietijd verloren, foto’s en vier gouden platen. Een zoon van haar jongere zus Reiny stierf aan een hartstilstand, veroorzaakt door het gebruik van harddrugs.

Wilma & de Makkers.

Tevergeefs probeerde ze een paar maal terug te keren in de schijnwerpers, onder meer samen met De Makkers, een Noord-Hollandse band met wie ze in 1973 het liefdesliedje Tom uitbracht. De stap naar een meer volwassen repertoire mislukte, de single flopte. Haar leven werd een smartlap en haar stem begaf het.

Wilma Landkroon nu, met haar broer Henny Thijssen. Beeld ANP / Robert Hoetink

Langzamerhand keerde de trots terug, zoals vorige maand bleek toen ze in zaal Vrieler in Enschede werd verrast met een eerbetoon. Haar oude hits werden gezongen door haar broe Henny Thijssen, tekstschrijver van onder anderen André Hazes (senior) en in 2020 winnaar van The Voice Senor.

Het was een avond om nooit te vergeten, blikte Wilma terug in de regionale media. Het was goed zo, zei ze. Het leven was gegaan zoals het was gegaan.

