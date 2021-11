En waar maken we ons in Nederland druk om? Martien Meiland

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

Vergist u zich niet: ik weet precies wie Martien Meiland is. Houdt van wijn, houdt van huizen inrichten, houdt van ’t leven. Ik ben op vakantie, maar in Italië heeft mijn iPhone gewoon internet, dus ik heb ook meegekregen dat hij op de PVV stemt. De verontwaardiging snap ik best, zo’n grappige leuke vent en dan blijkt hij op zo’n klotepartij te stemmen. Weinig aan toe te voegen.

Maar opiniemakers zijn meestal freelancer, als we tijdens onze vakantie stoppen met het produceren van meningen kost ons dat bakken met geld. Dus dan ga je aan de slag, werken met wat je hebt. Zo ben ik op Sicilië en het weer is niet best. Toen ik in Catania was, kwam er meer water naar beneden dan normaal in een jaar. Dat las ik ook gewoon op de website van de NOS, maar ik wás daar dus echt.

Hoog en droog in mijn hotel keek ik via de hashtag #Catania de filmpjes van de ravage die het noodweer onder mij aanrichtte. Tussen het digitale ramptoerisme door kreeg ik appjes van familie en vrienden of ik wel veilig was was. Nou, dat dacht ik wel! Ik kon zelfs probleemloos zo’n gefrituurde risottobol krijgen voor bij de filmpjes. Echt een aanrader als je een keer op Sicilië bent.

Waar ik vorige week nog een Siciliaanse visser verzon om mijn punt te maken, ga ik dit keer lekker combineren. Op mijn twittertimeline had je dus die filmpjes van overstromingen en je had de ophef over het stemgedrag van Martien Meiland. Prima aanleiding om onze volksaard te duiden als verwend, narcistisch en decadent. Want in Catania overstroomde een ziekenhuis, dreven auto’s weg en werd een complete vismarkt verwoest. En waar maakten we ons in Nederland druk om? Martien Meiland.