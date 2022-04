En toen kregen dieren vleugels: Richard Dawkins blijft zich erover verbazen in een aanstekelijk boek ★★★★★

Beeld Claudie de Cleen

Er zijn veel manieren om een vlieg onschadelijk te maken. Een van de subtielste is het verwijderen van zijn halters. Dat zijn twee knobbelvormige uitsteekseltjes, vlak achter zijn vleugels. Knip ze af en de vlieg kan alleen nog maar hulpeloos rondtollen. Die twee minuscule gewichtjes zijn onmisbaar voor zijn stabiliteit in de lucht. Maar mocht u daarna spijt krijgen van deze wrede ingreep, dan kunt u de vlieg alsnog helpen. Geef hem een roer. Plak een klein veertje aan zijn achterlijf. Dan vliegt hij weer. Een beetje log, dat wel. Eigenlijk alleen in een rechte lijn. Maar het lukt.

Of je nu vogel bent of vlieg of vliegtuigontwerper, vliegen is een compromis. Je kiest óf voor wendbaarheid óf voor stabiliteit. De vlieg koos ooit voor wendbaarheid. Dat vereist bliksemsnel kunnen ingrijpen tijdens de vlucht en dus goede zintuigen, een razendsnel brein en de juiste hulpmiddelen, zoals die halters. Ooit waren dat twee vleugels, maar bij de vlieg en alle andere leden van de familie der tweevleugeligen zijn twee van de vier vleugels ingekrompen tot ‘stuurknobbeltjes’. Twee vleugels, meer heeft deze wendbare familie niet nodig. Als het om vliegen gaat, is minder altijd beter. Een kwestie van gewicht. Vandaar ook dat de kolibrie steeds kleiner werd.

Wie daarentegen kiest voor stabiliteit, heeft geen snel brein nodig en hoeft ook minder op zijn gewicht te letten. Al kunnen er dan wel weer problemen ontstaan bij het starten. Albatrossen (toch gauw 10 kilo) broeden in grote kolonies, nooit ver van een flinke strook vlakke grond die gebruikt wordt als ‘startbaan’. Lange wachttijden en bijna-ongelukken zijn op dat vliegveld aan de orde van de dag. En iedereen kent natuurlijk het opstijgen van de (net zo zware) zwaan. ‘Ik hoor’, schrijft Richard Dawkins, ‘regelmatig het luide, ritmische suizen van hun vleugels en haast me dan om ze langzaam en met grote moeite te zien opstijgen vanaf het Oxfordkanaal, dat dicht voor mijn raam langsloopt.’

Bizar fenomeen

Hij haast zich om dat te zien. De net 81 geworden, wereldberoemde bioloog is nog steeds gefascineerd door het bizarre fenomeen vliegen – zó bizar dat hij zich hardop afvraagt hoe de natuur ooit op het idee is gekomen dat zoiets kon. Het antwoord op die vraag moet luiden dat Moeder Natuur daar in de loop van miljoen jaren talloze keren in is geslaagd.

In Het wonder van vliegen loopt Dawkins de technische mogelijkheden een voor een langs. Je kunt zweven op de wind. Of je maakt van je huid een parachute. Je maakt jezelf zo licht mogelijk en bouwt je vingers, armen, benen of de randen van je rugschild om tot een vleugel. En mocht je de gelukkige bezitter zijn van schubben, dan kun je de laatste geniale stap zetten: veren. En dat alles doe je stapje voor stapje. Zolang elk stapje maar voordeel oplevert in de strijd om het bestaan, zorgt de natuurlijke selectie ervoor dat die aanpassingen groeien en groeien, tot er uiteindelijk vliegende spinnen, dino’s, eekhoorns, muizen, vlooien en vissen bestaan.

Maar er is ook een keerzijde. Vliegen vreet energie en vleugels zijn op de grond verdomd onhandig. Zodra daar voldoende voedsel te vinden is, zijn de vleugels ook zó weer verdwenen. Dan krijg je emoes en pinguïns. De mierenkoningin wacht daar niet op; eenmaal hoog in de lucht bevrucht en veilig geland, bijt ze die nutteloze dingen gewoon af.

Beter een halve vleugel dan niets

Het wonder van vliegen voert de lezer moeiteloos door miljoenen jaren en langs alle continenten. En dat in de losse, trefzekere stijl waar Dawkins patent op heeft (prachtig geïllustreerd door Jana Lenzová). Maar Dawkins zou Dawkins niet zijn, als dit boek geen diepere boodschap zou bevatten. In zijn langlopende vete met de creationisten neemt het fenomeen vliegen een centrale plaats in. Hoe kan zoiets nou geleidelijk ontstaan, is de vraag die hij regelmatig moet beantwoorden. Wat heeft een dier aan een halve vleugel?

Dat brengt hem tot wellicht het beste hoofdstuk van dit boek, over de vraag hoe die logge dino’s van weleer, met hun bonte kleed van ‘oerveren’ (waarschijnlijk bedoeld voor isolatie), op het idee kwamen om te gaan vliegen. De huidige hele en halve vliegers bieden volop suggesties over hoe dat gegaan kan zijn, maar Dawkins tovert daar een nieuwe vogel uit de hoge hoed: het grootpoothoen. De jongen van deze vogel komen gevederd en al uit het ei en ze kunnen ook een beetje vliegen. Maar wanneer er gevaar dreigt, vliegen ze niet weg maar gebruiken hun vlerken als ‘hulpmotor’ om zo snel mogelijk verticaal omhoog te klauteren tegen een boomstam.

Er zijn kortom, schrijft Dawkins, ‘tal van omstandigheden te bedenken waarin een halve vleugel beter is dan helemaal geen vleugel’. Moeder Natuur varieert, experimenteert en zoekt altijd weer de grenzen op. Daarom raakt Dawkins nooit uitgekeken wanneer de zwanen in het Oxfordkanaal de hemel bestormen.

Richard Dawkins: Het wonder van vliegen. Uit het Engels vertaald door Roelof Posthuma. Nieuw Amsterdam; 304 pagina’s; € 27,99.