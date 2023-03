En opeens dook de langneus-steurgarnaal, soort van het brakke water, op in de Leidse grachten

De langneus-steurgarnaal Beeld Margot Holtman

‘Kijk, dit is ze,’ zegt Aaf Verkade, terwijl ze op een potje wijst met een garnaal op sterk water. Een best grote steurgarnaal, doorzichtig, met een lang rostrum, een lange neus. Vandaar de naam: de langneus-steurgarnaal. Anderhalf jaar geleden ontdekt in de Leidse grachten, door Verkade, grachtenadviseur, ‘stadssnorkelaar’, wegvanger van Amerikaanse rivierkreeften en andere aquatische exoten; ze kreeg er vorig jaar een lintje voor.

Het huis van Verkade, aan een van de zeven grachtjes die samen het visreservaat van Leiden vormen, staat vol met aquaria, met een dozijn stadsvissen, kreeften en krabben. En met potjes met waterbeestjes op sterk water. In een wasbak ligt een lading rivierkreeften die wacht om opgehaald te worden door een kok.

De vondst van de langneus-steurgarnaal was opzienbarend. Eerder al had Verkade het zuiderzeekrabbetje ontdekt, een inheemse brakwatersoort die zich onderaan bruggen met daarop lekkende zoutkisten blijkt op te houden. ‘Ze verstoppen zich in de kattenklimtouwen die in het water hangen.’

De garnaal vond Verkade tijdens het snorkelen. ‘Ik inspecteerde de staat van de kademuren, en ik was ook op zoek naar rivierkreeften.’

Hier was het, zegt ze, als we even later op de Zuidsingel lopen, een van de grachtjes van het Leidse visreservaat. ‘In deze voeg in de muur. Ik scheen er met mijn zaklamp in en zag opeens een doorzichtig beestje dat ik niet kende. Het kwam zelfs op mijn duikbril zitten.’

Eenmaal boven water, met de garnaal, kwam er op de kade net een rouwstoet voorbij. Een rouwstoet voor Inge, een bekende en geliefde vrijwilliger bij het Project Vissenmonitoring in de Leidse grachten. Alle vijftien langneus-steurgarnalen die tot nu toe werden gevonden hebben daarom de naam Inge kregen.

Beeld Margot Holtman

De langneus-steurgarnaal dus, een van de zes soorten steurgarnalen in Nederland. Vroeger zeer algemeen, een van de soorten die vissers als aas gebruikten om zeebaarzen mee te vangen. Het diertje kan voorkomen in zout en in zoet water, maar heeft een voorkeur voor het brakke water in riviermondingen. Sinds de jaren vijftig geldt het als zeldzaam. De vermoedelijke reden: door de Deltawerken verdwenen overgangsgebieden met brak water.

De garnaal werd tot een jaar of tien geleden nauwelijks meer waargenomen. Vandaar dat de vondst in Leiden opzien baarde. Een paar jaar eerder waren al langneus-steurgarnalen aangetroffen in de monding van de Oude Rijn, bij Katwijk, een oude vindplaats.

Verkade neemt aan dat de garnalen via diezelfde Oude Rijn in Leiden terecht zijn gekomen. ‘Misschien heeft het te maken met de verzilting van de wateren in West-Nederland. De bodem klinkt in, we hebben droge jaren achter de rug, het zoutgehalte in het water is relatief hoger geworden.’

Maar ook in bijvoorbeeld de Westerschelde wordt de langneus-steurgarnaal weer vaker gezien. Dat betekent ook dat deze inheemse steurgarnaal nog niet verdrongen is door de exotische rugstreep-steurgarnaal, een nieuwkomer uit Azië, die in Leiden nog niet is gezien.

In de Leidse grachten doen elf andere exotische soorten zich inmiddels nadrukkelijk gelden. Van de 26 vissoorten, vier kreeft- en krabbensoorten en vier schildpadsoorten zijn er zeker elf niet inheems. Aaf Verkade boekt succes met het snorkelend wegvangen van de Amerikaanse rivierkreeften, maar zag wel hoe rivierdonderpadden werden verdrongen door exotische grondelsoorten. ‘De zwartbekgrondel is nu de meest voorkomende vissoort in Leiden. Dat was vroeger de baars.’

Vandaar dat het toch lichtpuntjes zijn, de ontdekking van twee inheemse soorten, het zuiderzeekrabbetje en de langneus-steurgarnaal. En een voordeel bij een nadeel (de verzilting). Verkade: ‘Ik hoop dat ik er dit jaar nog veel meer ga aantreffen.’