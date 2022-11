En ineens is daar boven het feestje van Trump een vliegtuigje met een vileine tekst

Een bootje met Trump-aanhangers ligt voor het resort Mar-a-Lago in Palm Beach, in de lucht een vliegtuigje met de tekst ‘You lost again, Donald! #DeSantis 2024’. Beeld Joe Raedle / Getty

Zzzzzzzz. Alleen het geluid al van een vlieg in de kamer kan danig op de zenuwen werken. Met de mepper krijg je hem meestal niet te pakken en dus probeer je hem te negeren en niet te denken aan de plek waarop het insect zijn vieze poten heeft geplant voordat het jouw huis binnenvloog. En net als je je afvraagt: hé, het is stil, waar is-ie gebleven?, zwelt het weer aan: zzzzzzzzz.

Zo irritant moet het ongeveer zijn voor Donald Trump, als hij dinsdagnacht (Nederlandse tijd) in zijn buitenverblijf Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida bekendmaakt, in weerwil van slechte voortekens, opnieuw de kandidaat van de Republikeinen te willen worden voor het presidentschap van de Verenigde Staten.

Alles is uit de kast getrokken. De feestelijke ballroom van Mar-a-Lago, een barokke zaal met spiegelwanden, bladgoud en kroonluchters, is gevuld met getrouwen en de voorheen zo versmade pers (die Trump nu weer hard nodig heeft). Veel banieren, petjes met ‘Ultra MAGA’ (de overtreffende trap van ‘Make America Great Again’) en stars and stripes. En buiten, op het lieflijk kabbelende water van de lagune waaraan het resort is gelegen: drie supporters die op hun bootje hun steun voor Trump visueel effectief betuigen.

Maar dan, pal boven de locatie waar de gevallen leider opnieuw geschiedenis hoopt te schrijven, dat vliegtuigje met sleep en die cynische tekst: ‘You lost again, Donald! #DeSantis 2024.’

Belangrijke aankondiging

Heb je de wereld twee weken eerder al warm gemaakt voor die ‘belangrijke aankondiging’ die je in Mar-a-Lago zou gaan doen, krijg je dit. Heb je met Truth Social je eigen sociale netwerk opgebouwd om het trumpisme vleugels te geven nadat je van Twitter was geknikkerd, komt kamp DeSantis met zoiets simpel vorige-eeuws als een reclamevliegtuigje.

Ron DeSantis, de 44-jarige Republikeinse gouverneur die vorige week in Florida na een klinkende verkiezingsoverwinning werd herkozen, geldt binnen de partij als belangrijke mogelijke rivaal van Trump bij de presidentiële ambities voor 2024. De sleep refereert, hoe vilein, aan het verlies dat juist door Trump openlijk gesteunde gouverneurskandidaten in meerdere staten recentelijk leden bij de tussentijdse verkiezingen.

Zó kinderachtig, zal Trump waarschijnlijk hebben gesmaald toen hij in Palm Beach omhoogkeek, en toch ook: wát een rotstreek.

In Nederland denken we misschien nog even terug aan het reclamevliegtuigje dat in juni 2021 enkele keren boven het trainingsveld van het Nederlands voetbalelftal verscheen, toen Frank de Boer nog bondscoach was. ‘Frank, gewoon 4-3-3’, stond er op het wapperende doek, en de volgende keer: ‘Ben jij nou zo slim, Frank? Blijf Malen’.

Het was een verwijzing naar de even hooghartige als gevleugelde uitspraak van coach Louis van Gaal op een persconferentie (‘Ben ik nou zo slim of ben jij nou zo dom?’) en het al dan niet opstellen van aanvaller Donyell Malen door De Boer. Die mag, na de dramatisch vroegtijdige uitschakeling van Oranje op het EK voetbal, als bondscoach zo goed als vergeten zijn, de frons op het gelaat die hij trok toen hij de bemoeienis met zijn beleid vanuit de lucht waarnam, staat menigeen voor altijd op het netvlies gebrand.

Geen vuiltje aan de lucht

De drie Trump-aanhangers op de boot hebben (nog) geen oog voor de kwelgeest die vaardig is geworden over het luchtruim boven hen. Geen vuiltje aan de lucht. Met minstens negentien vlaggen (de stars and stripes op de zwembroek van een van de mannen niet meegerekend) betuigen ze hun steun aan Trump en aan zijn beschuldiging dat de vorige presidentsverkiezingen door de Democraten zijn gestolen: 2020 was rigged, wappert er aan de voorplecht.

Wat moet de bedenker van de reclamevlucht bij de aanblik van deze foto een plezier hebben gehad. Kosten vanaf 500 dollar per uur. Tegelijk onbetaalbaar.