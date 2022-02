Emma Watson – The Play is een precies opgebouwde voorstelling over het activisme van de Engelse actrice ★★★☆☆

Caro Derkx en Nora El Koussour in Emma Watson - The Play door Caro Derkx/Frascati Producties. Beeld Sanne Peper

De Engelse actrice Emma Watson (Hermelien in Harry Potter en Belle in Beauty and The Beast) is zelf slechts één verholen momentje te zien tijdens de voorstelling die haar naam draagt. Op een laptop bekijken beide actrices aan de zijkant van het toneel tijdens het omkleden snel een fragmentje uit Watsons speech voor de Verenigde Naties. De beroemde Women Goodwill-ambassadeur trapte er in 2014 haar HeForShe-campagne mee af, om mannen op te roepen op te komen voor vrouwenemancipatie. Dat activisme werd online afgestraft: nadat de actrices Watsons toespraak op een podium hebben nagespeeld, trekt smerig commentaar over een filmscherm voorbij. Ook Watsons geloofwaardigheid als feminist is fel bekritiseerd nadat ze zich in 2017 met half ontblote borsten liet fotograferen door Vanity Fair. Hoe authentiek is Watsons activisme? En wie gaat daarover?

Die vragen vormen het interessante startpunt van Emma Watson – The Play, een voorstelling die ondanks de afwezigheid van de beroemde actrice in alles haar werk, status en ambities ademt. Theatermaker Caro Derkx knipte en plakte uitspraken van haar jeugdidool tot een theatraal en filmisch portret van een steractrice die publiekelijk feminist en literatuurliefhebber probeert te zijn. Samen met Nora El Koussour kruipt Derkx beangstigend goed in de huid van Watson en door haar geïnterviewde schrijvers als de Amerikaanse feminist Rebecca Solnit. Af en toe knipogen ze naar haar Engelse accent en maniertjes. Vooral Koussour zinspeelt met haar grappige lichaamstaal op de potentieel dubbele standaard van de door haar gespeelde activistische actrice.

Toch raakt de precies opgebouwde voorstelling moeizamer aan een diepere laag over twijfelachtige afrekeningen met publieke identiteiten van bekende sterren. Het theatraal bevragen van Watsons oprechtheid is interessant voor liefhebbers van haar werk en kenners van intersectioneel feminisme. Maar de kwetsbaarheid van geprivilegieerd dan wel gedurfd activisme wordt nog net te weinig aangeroerd.

Emma Watson – The Play Theater ★★★☆☆ Door Caro Derkx/Frascati Producties. Spel Caro Derkx en Nora El Koussour. Regie Thomas Dudkiewicz. 18/2, Theater Frascati, Amsterdam. Aldaar t/m 26/2 en van 31/5 t/m 4/6. Tournee volgend seizoen.

