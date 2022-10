Emma Thompson verdient een Oscarnominatie voor haar rol in Good Luck to you, Leo Grande ★★★★☆

Good Luck to You, Leo Grande

‘Er zijn nonnen met meer seksuele ervaring dan ik’, verzucht Nancy Stokes (Emma Thompson) in Good Luck to You, Leo Grande. Ze heeft in haar leven maar één sekspartner gehad, haar inmiddels overleden echtgenoot, en die hield er geen uitgebreid repertoire op na.

Nancy, een praktisch ingestelde vrouw, wil nu weleens weten wat er nog meer in de wereld te koop is. Ze heeft een lijstje met wensen opgesteld (een orgasme staat erop, want dat heeft ze nog nooit gehad) en een sekswerker besteld. Het is een knappe jonge man die zich Leo Grande noemt.

Good Luck to You, Leo Grande werd gemaakt voor televisie, maar bleek zo’n succes dat een bioscooprelease volgde. Een goede zaak, want daardoor maakt Thompson kans op een Oscarnominatie, die ze volledig zou verdienen. Ook het geestige scenario van Katy Brand verdient lof: met slechts een paar personages en situaties weet ze verrassend veel te vertellen.

De film speelt zich grotendeels af op dezelfde locatie, een flets ingerichte hotelkamer. Daar ontvangt Nancy Leo (Daryl McCormack, vooral bekend van de serie Peaky Blinders), met wie ze aanvankelijk alleen durft te praten. De gesprekken gaan over ouders en kinderen, teleurstellingen en verwachtingen. Leo (niet zijn echte naam) laat steeds meer los over zijn achtergrond, terwijl Nancy (niet haar echte naam) worstelt met de schaamte die haar steeds weer overvalt.

Die schaamte, over het ouder wordende lichaam en alle behoeftes die het lichaam kan hebben, daar moeten we maar eens vanaf, is de boodschap van de film. De 63-jarige Thompson geeft het goede voorbeeld. Het zou misschien normaal moeten zijn dat de Britse actrice haar lichaam durft te tonen, maar dat is het allesbehalve. Het een wonderlijk indrukwekkend statement, hoe Nancy aan het einde van de film voor de spiegel staat, niet tevreden maar ook niet ontevreden. Eindelijk verlost van de kritische blik die altijd op zoek gaat naar wat er niet deugt.

Thompson speelt, met haar gebruikelijke kunde en temperament, de Ierse acteur McCormack bij vlagen volledig weg. Dat is niet zo erg; Leo is toch een wat bedeesde jongen, minder interessant en kleurrijk dan Nancy. Het maakt de verhaallijn over zijn verleden en roeping wel minder aansprekend. Het scenario houdt zich sowieso een beetje op de vlakte over de morele implicaties van sekswerk, eigenlijk een te lastig onderwerp voor een komedie.

Good Luck to You, Leo Grande is op zijn best wanneer humor en drama overlappen. Regisseur Sophie Hyde houdt het mooi in evenwicht. De treurige blik van Nancy is óók grappig, haar dapperheid ook kwetsbaar. En haar verlangen mag echt bestaan.