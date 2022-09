Emma Marris schetst fraai de dilemma’s van onze vernietigende omgang met de natuur

Beeld Avalon Nuovo

We hebben onszelf lang gezien als de vanzelfsprekende kroon op de schepping, een klasse apart, en dus gerechtigd om naar goeddunken te beschikken over ander leven. Veel mensen denken dat nog steeds, want anders was het allang afgelopen met bio-industrie, zalmkwekerijen, dierentuinen, hondententoonstellingen, plezierjacht, hobbyvissers, circusdieren, duivenmelkerij, Tiger Kings, snijbloemen en proefdieren. Bij het lezen van het boek over ‘wilde natuur’ van de Amerikaanse natuurschrijver Emma Marris drong nog eens tot me door hoe misplaatst het idee van onze superioriteit is.

Marris laat met vaak verbluffende voorbeelden zien dat allerlei eigenschappen die wij beschouwen als bewijs dat homo sapiens bijzonder is, ook te vinden zijn bij dieren. Veel dieren herkennen zichzelf in een spiegel en hebben dus een zeker zelfbewustzijn: een ik. Sommige vogels hebben een unieke naam, in de vorm van een eigen roep, die ze herkenbaar maakt voor anderen. Sommige papegaaien krijgen deze naam van hun ouders. Dieren hebben een individuele persoonlijkheid en onderhouden vriendschappen, zoals de kousenbandslangen waar Marris over schrijft.

Dieren gebruiken taal die vaak rijker is dan we denken. Honingbijen leggen met dansjes vliegroutes uit aan andere korfbewoners. Dieren hebben empathie. Dolfijnen helpen zieke soortgenoten. Marris beschrijft een bonobo die een gewonde spreeuw helpt door deze naar de top van een boom te brengen, de vleugels voorzichtig te spreiden en weg te laten vliegen. Dieren werken samen, zoals de bultruggen die door het loslaten van luchtbellen scholen vissen weten te vangen. Raven lokken wolven naar karkassen, die de wolven met hun sterkere kaken deels verslinden, waarna de raven de restjes oppikken. Sommige dieren werken samen met mensen, zoals de honingspeurder, die leden van de Yao-stam met een specifieke roep naar honingraten lokt. De stamleden nemen de honing, de vogels krijgen de was. Dieren hebben cultuur: de gereedschappen die chimpansees gebruiken verschillen van groep tot groep. De mannetjes van de prieelvogel verleiden de vrouwtjes met ingewikkelde, op zichzelf nutteloze bouwwerken die per individu verschillen – los van het motief is dat een volmaakte definitie van kunst.

Onze superioriteit wordt vaak geclaimd met een beroep op onze intelligentie. We zijn, denken we, slimmer dan dieren. Het is een typisch antropocentrische vertekening. Marris citeert de Nederlandse bioloog Frans de Waal, die schreef het onredelijk te vinden ‘om aan een eekhoorn te vragen of hij tot tien kan tellen als optellen in het leven van een eekhoorn helemaal niet belangrijk is’. Eekhoorns zakken misschien voor de telopdracht, is zijn gedachte, maar ze maken gehakt van ons als het aankomt op het onthouden van de verstopplaatsen van duizenden noten.

Superieur zijn we niet, stelt Marris, maar dominant wel. Gemeten naar gewicht zijn er momenteel tien keer zo veel mensen als wilde zoogdieren. Ons vee weegt bijna twee keer zo veel als wij. Om dat allemaal te voeden, domineren we ook de meeste habitats, niet alleen met infrastructuur, maar ook en vooral met akkers: 38 procent van het ijsvrije land is begroeid met graan en gewassen. Die dominantie is in kort tijdsbestek ontstaan. Richard Dawkins gebruikt het toetsenbord van een piano als beeld voor de tijdspanne van het leven op aarde: homo sapiens verschijnt pas halverwege de laatste toets.

Omdat we zo dominant zijn geworden, vervolgt Marris, is er geen enkele vorm van leven die niet door ons handelen is geraakt. Er bestaat geen ‘wilde natuur’ meer. De natuur haar gang laten gaan, is daarom niet langer een optie: ook als we niets doen beïnvloeden we andere vormen van leven. Dat schept volgens Marris de morele verplichting om voor dat leven te zorgen, niet vanuit een positie van superioriteit, maar met bescheidenheid en voorzichtigheid, in het besef dat we slechts één van miljoenen soorten zijn die elk een intrinsieke waarde hebben en dus een intrinsiek recht om te floreren.

Eenvoudiger gezegd dan gedaan

Dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Natuurbeheer is complex. Marris geeft een groot aantal voorbeelden, van het fokken in dierentuinen tot het inrichten van reservaten tot de drastische maatregelen die soms worden genomen om bedreigde soorten te redden, en gaat na wat de dilemma’s zijn. Die zijn vaak niet mals.

Om te voorkomen dat ratten de eieren van de reuzenschildpadden op de Galapagos-eilanden opeten, worden ze systematisch afgemaakt. Dat gebeurt met giftige graankorrels. De ratten sterven een langzame, pijnlijke dood. Omdat de korrels worden uitgestrooid met helikopters, sterven ook allerlei andere dieren. Niet fraai, erkennen natuurbeschermers, wel effectief.

Op het Australische eilandje Pelorus werden in 2016 death row dingos losgelaten om de verwilderde geiten te doden die inheemse planten dreigden uit te roeien. Omdat de dingo’s zelf ook schadelijk zijn, werden ze geïmplanteerd met een gifcapsule die langzaam ontbond, zodat de dingo’s na gedane arbeid stierven. Alweer: fraai is het niet, effectief wel.

Marris oordeelt niet. Haar doel is om de dilemma’s beter te begrijpen en daar slaagt ze goed in.

Zo heeft natuurbeheer vaak als nobel doel om zo veel mogelijk soorten te handhaven. Biodiversiteit betekent een rijkere natuur. Maar: om bepaalde soorten te redden moeten talloze individuele dieren worden afgemaakt, zoals die ratten. Marris wijst erop dat een rat niet bezig is om een ‘kwaadaardige exoot’ te zijn die leeft om reuzenschildpadden uit te roeien. Een rat leeft gewoon zijn rattenleven en heeft daar net zo veel recht op als die reuzenschildpad.

Kwetsbare soorten

Een ander dilemma is dat natuurbeheer vaak is gericht op het beschermen of herstellen van een bepaalde habitat. Ook daar zijn steevast goede redenen voor, maar de keuze is arbitrair. Er bestaat niet zoiets als een ideale of correcte habitat omdat ze nooit statisch zijn. Dat laatste betekent ook dat het handhaven van een habitat permanent onderhoud vraagt. Aan de andere kant: zonder zulke ingrepen verdwijnen kwetsbare soorten en gaan habitats steeds meer op elkaar lijken, ongeveer zoals Nederlandse winkelstraten waar een handjevol ketens het beeld bepaalt.

Zo is er veel meer. Hoeveel dierenleed kun je je veroorloven in fokprogramma’s in dierentuinen? Wat doe je als inheemse volken met een traditionele leefwijze dingen doen die volgens natuurbeschermers niet door de beugel kunnen? Wat te doen met de wetenschap dat een huiskat ongelooflijke hoeveelheden vogels doodt? Gaan we kwijnende ijsberenpopulaties bijvoeren met zeehonden die wij voor ze vangen? Is het te verdedigen om wolfshonden af te schieten omdat ze genetisch geen ‘zuivere’ wolven zijn?

Weinig wilskracht

Ik heb het boek van Marris ademloos gelezen. Het is goed geschreven, rijk aan geweldige beschrijvingen van dierengedrag en ecologie, en verhelderend over allerlei kwesties rond natuur en natuurbeheer. Marris doet haar best optimistisch te eindigen en bepleit met verve een nieuwe relatie tussen mensen en ander leven. Toch is de kern van haar verhaal duister. Ze laat zien hoe we een adembenemende natuur door onze vingers laten glippen. Aan natuurbeheerders ligt dat niet: die kampen met dilemma’s maar doen wat ze kunnen. Het echte probleem, stelt Marris, is dat we domweg niet bereid zijn onze relatie met ander leven werkelijk te herzien. ‘Waar het aan ontbreekt is wilskracht.’

Dat laat zich moeilijk tegenspreken. We gedragen ons nog altijd als een klasse apart. Alleen al de afgelopen week las ik berichten over het preventief ruimen van 125 duizend kuikens (in een van de stallen van één bedrijf), recordinvesteringen in olie- en gaswinning, een handvol VVD’ers die het stikstofbeleid onderuithaalt en de moord op natuurbeschermers Dom Phillips en Bruno Pereira. Er zijn heel wat welwillende mensen die echt hun best doen, maar als samenleving weigeren we ons gedrag aan te passen. Homo sapiens heeft een schitterende wereld te behouden, maar laat het er vooralsnog lelijk bij zitten.

Emma Marris: Waarom wilde natuur niet meer bestaat. Uit het Engels vertaald door Joost Pollmann. Nieuw Amsterdam; 368 pagina’s; € 27,99.