Em’kal Eyongakpa vult een verlaten fabriek met geluid, alsof hij de aarde eronder wil laten horen

Em’kal Eyongakpa maakte een installatie in de Senzorafabriek in Deventer. Beeld Natascha Libbert

Het leven is al heel goed als je op een zomerse dag langs de IJssel fietst, maar het wordt nog beter als je daar kunst in het wild tegenkomt. Die kans is groot nu de IJsselbiënnale hier in volle gang is: nog tot half september zijn tussen Ellecom en Kampen 27 nieuwe kunstwerken te zien van evenzoveel kunstenaars (zowel in de openlucht als op bijzondere locaties).

Een van de hoogtepunten is nɛwɛt mmɨk, 27i (mbaŋ) (hier vrij vertaald als Shiverings of the Earth, 27i, red.), een installatie van de Kameroense kunstenaar Em’kal Eyongakpa. Hij kreeg de oude Senzorafabriek in Deventer toegewezen, waar van 1916 tot en met 2018 wasmiddelen, pepermunt en snoephartjes werden gemaakt. Een tot de verbeelding sprekende plek: het gebouwencomplex rondom het hoofdgebouw is sinds de sluiting met de grond gelijkgemaakt, alleen dat prachtige hoofdgebouw staat nog fier overeind. Van binnen is het magistraal afgebladderd en grotendeels ontruimd, al hinten enkele buizen, silo’s en buitenformaat trechters nog naar het industriële verleden.

Eyongakpa vulde de vloer deels met stenen en constellaties van juten zakken, takken, touwen en bakstenen – in de verlaten fabriek gevonden voorwerpen. Een intrigerend stelsel van groene pijpen steekt uit een bergje aarde en blijkt een door Eyongakpa zelfgebouwd muziekinstrument te zijn, aangedreven door water, waarvandaan groene buizen in een wirwar naar het plafond reiken. En er is een platform vol houtsnippers waar je op mag staan, zitten of liggen, waarin je een vreemde puls voelt die tot in de botten doortrilt.

Maar vooral wordt de ruimte gevuld door het geluid dat Eyongakpa voor de ruimte componeerde: met onregelmatige tussenpozen klinkt er geborrel, gesuis en gesijpel, en een luid bonzend gedreun, ergens tussen heien en hartslagen in.

Alsof de begane grond niet al spannend genoeg was, mag je als bezoeker ook nog afdalen naar de kelder met een knijpkat, een mechanische zaklantaarn die, als je erin knijpt, een zwak schijnsel geeft (en een hard, klaaglijk geluid). Wat zal je aantreffen in de diepste kern van dit gebouw? En wat knalt en vloeit en trilt hier toch? Is het de fabriek zelf die zucht, geschiedenis die nagalmt?

Camera obscura-effect in de kelder van de oude Senzorafabriek. Beeld Natascha Libbert

Bijvangst van deze locatie is dat je soms niet weet wat kunst is, en wat niet. In een van de ruimten is er een krankzinnig mooie, magische lichtval door een gaatje in het plafond, en elders ontstaat een camera obscura-effect, waardoor je het uitzicht buiten omgekeerd op de muur geprojecteerd ziet worden. Tovert Eyongakpa behalve met beeld en geluid ook met licht? En dat stervormige stippelpatroon, daar op de muur, dat een onwerkelijk vreemd gevormde schimmel blijkt te zijn, is dat echt uit zichzelf ontstaan?

Detail, goed verstopt tegen een van de hoge muren. Beeld Natascha Libbert

De soundscape in het werk van Eyongakpa doet denken aan het Cosmic Radio-project van de internationale Shock Forest Group (onder leiding van muziekproducer Nicolás Jaar), dat eerder dit jaar werd gepresenteerd op het STRP Festival in Eindhoven. Tijdens een performance werden koperdraden door een lege ruimte gespannen, die fungeerden als antennes. Ze vingen elektromagnetische geluiden op en versterkten en verklankten geluiden uit de atmosfeer en de magnetische velden van de aarde die we normaal niet kunnen horen.

Presentatie van het Cosmic Radio-project door leden van de Shock Forest Group op het STRP Festival in Eindhoven, dit voorjaar. Beeld Boudewijn Bollmann

Ook Eyongakpa is geïnteresseerd en geïnspireerd door aardse en kosmische achtergrondstraling, onder meer door een geheimzinnige diepe puls die in de Afrikaanse Golf van Bonny met een tussenpoos van gemiddeld 27 seconden wordt opgevangen. Waar komen zulke trillingen vandaan? En (hoe) beïnvloedt de straling die we niet kunnen horen ons, als we die misschien wel kunnen voelen, zoals dieren het lijken te weten als er een aardbeving aankomt?

Zoals een seismoloog naar de aarde luistert, zo luisterde de Shock Forest Group naar Eindhovense grondtonen. Maar zoals een arts naar een hartslag luistert, een historicus naar een ooggetuige, en een zielendokter naar een ander mens, zo luisterde Eyongakpa naar een onttakelde fabriek en de aarde eronder, en liet hij ook ons die horen, zien en voelen.

Kunstenaar Em’kal Eyongakpa. Beeld Maarten Dings