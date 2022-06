Elspeth Diederix ontwierp een bosgrondjestuin: nu nog pril, straks aanlokkelijk als een 17de-eeuws schilderij

Elspeth Diederix in haar Sottobosco Tuin van Rijksmuseum Twenthe. Beeld Samira Kafala

Natúúrlijk zijn er ook dingen aan tuinieren die ze minder leuk vindt. Het tempo, bijvoorbeeld: het gaat soms zo tráág. ‘Een plant als deze’, zegt ze terwijl ze twee stengels en een blad aanwijst, ‘heeft tijd nodig, net als die trilliums en varens. Voor je een goede indruk krijgt, ben je zo twee jaar verder.’

En nee, ze is niet de meest geduldige persoon ter wereld, erkent Elspeth Diederix (51).

We staan in de Sottobosco Tuin, de tuin die Diederix ontwierp voor het Enschedese Rijksmuseum Twenthe. Welbeschouwd blijken het twee tuinen, eentje voor zonneplanten en een voor planten die beter gedijen in de schaduw, van elkaar gescheiden door een oude boerderij, het Los Hoes. Deze tuin, tuinen dus, zijn geïnspireerd op het 17de-eeuwse sottobosco, ofwel bosstilleven: donkere schilderijen gevuld met planten, zwammen en vlinders, een soort levende wonderkamers. De meeste planten in Diederix’ tuin figureren op deze schilderijen of hadden er niet op misstaan.

Voor het Rijksmuseum Twenthe is het niet nieuw om een kunstenaar te vragen een tuin te ontwerpen. Twee jaar geleden nog realiseerde Claudy Jongstra in de versteende binnentuin van het museum een ‘botanische werkplaats’ met bloemen, planten en bomen.

Voor Elspeth Diederix, een energieke vrouw met een wat springerige manier van doen, is het ook niet nieuw, het verzinnen van zo’n gaarde. De kunstenaar, die tot tien jaar geleden vooral bekend was van haar geënsceneerde, vaak als ‘surreëel’ en ‘mysterieus’ omschreven foto’s, ontwierp in 2017 in het Erasmuspark in Amsterdam-West de Miracle Garden, een wilde, aan exotische bloemen rijke tuin, toegankelijk voor publiek, en mede-onderhouden door een groep vrijwilligers. Die tuin leverde het materiaal, als je het zo kunt noemen, voor Diederix’ The Miracle Series, een reeks stillevens van bloemen wier schoonheid door middel van kleine ingrepen (belichting, verf) werd geaccentueerd. Hij is ook het concrete onderwerp van Diederix’ rubriek in Het Parool en van haar account op Instagram, @miraclegardening, waarop ze aanstekelijk schrijft over de wederwaardigheden in de tuin, lief en leed uit het hoveniersleven, onverwachte bloeiers en slakkenaanvallen. Deze week bijvoorbeeld, ging het over de akelei, ‘de dikke bloem met lange, opvallende sporen’.

Die, kunnen we u melden, gaat lekker.

Hoe Diederix naast fotograaf ook hovenier werd heeft ze vaker verteld, ook in de Volkskrant. Het begon in 2009, toen ze in Amsterdam een atelier met tuin kreeg en daar al snel werk begon te maken. Rond diezelfde tijd werd ze moeder, waardoor ze minder kon reizen, een bezigheid die haar kunst altijd sterk had gevoed, en waaraan ze vooral ‘het onverwachte’ waardeerde. De tuin bleek ook te voorzien in het onverwachte: ‘Je wist nooit wat je ging aantreffen. Regent het een keer, ligt de hele boel plat.’ Het bleek een wereld op zich te zijn: ‘Het was reizen’, zegt ze, ‘op kleine schaal.’

Wist ze meteen hoe dat moest, tuinieren?

‘Ik was vooral erg enthousiast. Ik stortte me er helemaal in. Ik begon te zaaien en las elke tuinblog. Ik deed een ontwerpcursus van een jaar, maar dan weet je eigenlijk nog niks. In Hongarije, waar we een zomerhuisje hebben, wilde ik gaan zaaien. Ik dacht: ik ben creatief, ik kan dit. De mensen daar lachten me vierkant uit. Er kwam alleen maar onkruid uit de grond. Daarna ben ik een hoveniersopleiding gaan volgen. Niet veel later kreeg ik die opdracht voor het Erasmuspark.

Beeld Samira Kafala

Op een dag kwam een van de conservatoren van het Rijksmuseum Twenthe daar bij Diederix op bezoek. Op het wat verwaarloosde, met eiken omringde plaatsje aan de noordoostzijde van hun museum was ruimte voor een project, wilde Diederix daarvoor niet óók een tuin ontwerpen?

Dat wilde ze wel, maar na de toezegging sloeg de twijfel toe. Kón ze wel een tuin maken? ‘Ik heb natuurlijk die hoveniersopleiding gedaan, maar een ervaren tuinontwerper ben ik niet. En de Miracle Garden is toch meer een soort experimenteertuin: de ene keer draait het om medicinale planten, dan weer gaat het om bloemenvelden. Eigenlijk is die tuin één grote rommel.’ Ze lacht.

Wat ze nodig had, besloot ze, was een aanknopingspunt. Dus toen de conservator haar vertelde dat het museum enkele schilderijen bezat van Otto Marseus van Schrieck leefde ze op.

Otto Marseus van Schrieck (1613-1678) was een schilder uit Nijmegen, die in de 17de eeuw naam maakte in Italië. Hij staat bekend als de grondlegger van het sottobosco, een woord dat klinkt als Italiaanse vruchtencake, maar in werkelijkheid betrekking heeft op een kunstgenre: ‘bosgrondjes’ of ‘bosstillevens’ heet het in goed Nederlands. Die benaming is misleidend. Op de schilderijen van Otto Marseus komt weliswaar veel leven voor, maar stil is dat leven allerminst. Slangen jagen op vlinders, bunzingen binden de strijd aan met steenmarters: het is een Hobbesiaanse strijd van iedereen tegen iedereen, daar op de bosgrond. De flora en fauna is welbeschouwd het enige dat stilstaat. Het zijn duistere, aanlokkelijke, haast hallucinante schilderijen. Diederix is er dol op.

‘Als kind in Colombia’, vertelt ze, ‘deden wij in het bos vaak alsof we met de dieren konden praten. Hoe het bos toen voelde, de vreemdheid ervan, dat gevoel krijg ik als ik zijn werk zie.’

Het is grappig, zeg ik, dat ze begint over haar kindertijd. Wanneer je klein bent…

‘… is je perspectief lager, precies! Je bent automatisch dichter bij de dieren en planten. Je staat meer op gelijke hoogte. Bij Otto Marseus zie je het door hun ogen, maar het is ook de combinatie van echt en magisch die me trekt. Hij schildert heel realistisch, maar toch klopt er iets niet.’ Haar eigen werk heeft dat ook, beaamt ze. Ze voelt zich wel een beetje aan Marseus verwant.

Beeld Samira Kafala

Ter voorbereiding op haar tuin maakte ze lijstjes van de planten op Otto Marseus’ schilderijen. ‘Mariadistel’, noteerde ze, ‘vingerhoedskruid’, ‘cyclaam’. Al noterend stelde ze vast dat maestro Otto zich veel dichterlijke vrijheden permitteerde: ‘Hij zette zon behoevende planten midden in een donker bos. Al die distels op zijn werk groeien in werkelijkheid alleen op een plek met veel licht.’

Bijna al Otto’s bloemen kon ze determineren. Alleen de irissen met smalle bladeren niet. Een iriskweker uit Groningen vertelde haar dat zulke irissoorten niet meer worden gekweekt omdat mensen tegenwoordig irissen met brede bladeren willen: ‘Ze verdwenen door een smaakverandering, heel fascinerend.’ Haar tuin, besloot ze nadat ze alle planten had geïnventariseerd, zou een wandeltuin worden. Er zouden paden komen, zodat je alles van dichtbij kon bekijken. Om de duistere sfeer van Marseus werk te benaderen koos ze planten met donkere bladeren zoals het purperklokje, zwart gras, astilbe, zwarte vlier en bruine hazelaar, waartussen lichtere planten zouden komen zoals cyclamen met hun mooie streepjespatronen, en anemonen. De tuin hoefde geen exacte kopie te worden van een Marseus. Zijn werk was slechts inspiratie.

Afgelopen november plantten Diederix, haar vrienden, en een grote groep vrijwilligers van het Rijksmuseum Twenthe de tuin in.

‘Een hele klus’, vertelt de conservator desgevraagd.

Wie hem nu bezoekt, blijkt op deze extreem warme junimiddag, doet er goed aan zijn verwachtingen te managen: de Sottobosco Tuin is eerst en vooral een jonge tuin. De grond tussen de planten is op veel plekken nog zichtbaar. Waar ooit pollen zullen staan, zie je nu nog voornamelijk sprietjes. De veelal donkerrood gekleurde beplanting reikt zelden hoger dan de enkels.

De droogte, constateert Diederix, helpt ook niet mee.

De grond in de jonge tuin is nu nog op veel plekken zichtbaar. Beeld Samira Kafala

Door al die kanttekeningen vergeten we haast wat er allemaal wél te zien is. Hier, bij haar voeten, het purperklokje, daar plantte ze ook een donkerdere variant van, de brownie heet die. En daar, mooie judaspenningen; ze had daar vroeger weinig mee, maar recentelijk heeft ze ze in de armen gesloten. En daar, viooltjes. Die gaan zich nog uitbreiden. In time hè, in time…

‘En die rode?’, vraag ik.

‘Een Cordyline Australis’, zegt Diederix. ‘Heeft wel wat van het rode gras van Otto, niet?’

‘Wordt-ie hoog?’

‘Valt wel mee’, zegt ze. Ze houdt een vlakke hand naast haar knie.

Ik vraag Diederix wat haar precies zo fascineert aan zo’n tuin.

Elspeth Diederix, kunstenaar en hovenier. Beeld Samira Kafala

Het zit hem in de rijkdom, zegt ze: ‘Er is zo’n rijke variatie aan alles. Niet alleen aan bloemen. Ook aan bladeren; een blad dat eigenlijk uit drie blaadjes bestaat, de texturen.’ Maar het zit hem ook in waar we het eerder over hadden: het onverwachte: ‘Bloemen die opeens toch gaan bloeien. Bloemen die onverwachts zijn veranderd in een zaaddoos. En je kunt het niet controleren, hè. Het gaat altijd anders dan je denkt. Ze wijst naar de ijzeren bogen rond de tuin: daar heeft ze klimmende winde gezaaid, de blauwe bloem die figureert op een van Marseus’ beroemdste schilderijen.

Of het ijzer straks werkelijk wordt gesierd door dat onaardse blauw blijft ongewis.

Waar je die klimmende winde zeker ziet, is ín het museum, in de tijdelijke expositie waar Diederix’ werk wordt gepresenteerd in de nabijheid van enkele sottobosco’s. Er hangen beroemde, vroege foto’s, zoals die van een groep vlinders rond een lichtzuil, en ook die met vlinders rond een set wit plastic tuinmeubilair. Maar ook recenter, speciaal voor de expositie gemaakt werk, zoals de foto van een ontluikende winde in een plastic bakje, en die met een set vreemd ogende exemplaren in close-up. Deze foto’s, vertelt ze, maakte ze bijna allemaal in Colombia, het land waar ze van haar achtste tot haar dertiende woonde. De mistwouden daar deden haar denken aan het werk van Otto Marseus. De donkere bosgronden bleken een geschiktere plek om sottobosco-achtige foto’s te maken dan de toch wat krap bemeten Miracle Garden. Ergens is het wel toepasselijk, zeg ik, Otto Marseus maakte veel van zijn schilderijen ook ver van huis, rond Rome en in Zuid-Italië.

Wie deze werken (en die uitThe Miracle Series) vergelijkt met Diederix’ vroegere werk, ziet dat er een mentaliteitsverandering heeft plaatsgevonden. Ze lijkt minder te verzinnen, en meer te registreren: gechargeerd gesteld zou je kunnen zeggen dat ze is veranderd van een kunstenaar die dienstbaar is aan haar fantasie, in één die dienstbaar is aan de dingen, aan de bloemen.

Aan de monotropa bijvoorbeeld, een kruidachtige plant die wel iets weg heeft van een flamingo. Hier zien we er vier bijeen geplaatst tegen het fotodoek van een reusachtig geel blad. Anders dan hun opvallende uiterlijk doet vermoeden, viel het nog niet mee om een interessante foto van deze kleurrijke bloemen te maken, vertelt Diederix: pas toen ze het blad erachter had gezet ging het ‘knallen’. Dergelijke ingrepen zijn altijd een vereiste, verduidelijkt ze. Anders dan soms wordt aangenomen is een foto van een mooie bloem niet automatisch een mooie foto. Je moet ze uitlichten, beschilderen, in een interessante compositie bij elkaar zetten, of, zoals in het geval van de klimmende winde, namaken van gevouwen papier, om hun schoonheid werkelijk tot zijn recht te laten komen. Alleen dan blíjf je ernaar kijken, en zie je ze als de bijzondere dingen die ze zijn.

Elspeth Diederix. Sottobosco, Rijksmuseum Twenthe, t/m 11 september. De Sottobosco Tuin is permanent te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van het museum.

Otto Marseus van Schrieck (± 1619-1678) Otto Marseus van Schrieck was een Nijmeegse tekenaar en schilder van planten en dieren, en de grondlegger van het sottobosco. Hij was de broer van Evert van Schrieck, en reisde in gezelschap van de Amersfoortse schilder Matthias Withoos rond 1648 naar Italië. Hij zat wellicht een tijdje in Florence, maar woonde zeker in Rome; waar hij deel uitmaakte van kunstenaarsvereniging de Bentvueghels, van wie hij vanwege zijn interesse in kleine beesten de bijnaam ‘Snuffelaer’ kreeg. Vóór 1660 was hij terug in Amsterdam, waar hij handelde in kunst, en lesgaf aan de bloemenschilder Rachel Ruysch. Zijn werk zal dit najaar te zien zijn in de tentoonstelling Onderkruipsels in het Rijksmuseum.