Elsje de Wijn houdt in de carnavaleske meezinger Karel overtuigend de boot af

Nee Karel, nee Karel, niet vandaag

Nee Karel nee, al wil je nog zo graag

Karel, Elsje de Wijn (1969)

Elsje de Wijn zong Karel in de Annie M.G. Schmidt-musical 'Man en Muis'.

Elsje de Wijn uit Amsterdam-West had de toneelschool in 1968 amper verlaten toen ze voor een korte auditie oog in oog stond met Annie M.G. Schmidt, bloednerveus. Het was bij de grande dame van de jeugdliteratuur en de lichte liedjes thuis, in Berkel en Rodenrijs. En het liep goed af.

Tussen de schuifdeuren slaagde De Wijn (1944) erin Schmidt snel te overtuigen van haar talent. Het was het begin van Karel, een carnavaleske meezinger die in februari 1970 tot de hitparade doordrong, en De Wijn kortstondig grote bekendheid schonk. De muziek was van Harry Bannink, dat verklaarde ook veel.

Karel was de zogenaamde pauzefinale van een musical die nauwelijks zo genoemd kon worden. Met man en muis was een lukrake verzameling sketches en liedjes die in januari 1969 in première ging. Een ‘man-en-muizical’, noemde Schmidt het maar.

Na het eclatante succes van Heerlijk duurt het langst uit 1965, met muziek van Bannink en ook met Conny Stuart in de hoofdrol, waren de verwachtingen hooggespannen, maar deze keer zakte Annie M.G. Schmidt door een ondergrens. Een fiasco, oordeelden critici. Ze wist het als geen ander en beleefde de ‘fraaiste inzinking van haar leven’.

Er waren verzachtende omstandigheden. Schmidt was overbelast en had er net twee seizoenen van de tv-hit Ja zuster, nee zuster op zitten. Van de gerenommeerde tekstschrijvers die producent John de Crane had ingeschakeld, leverde alleen Lennaert Nijgh teksten in. Van zijn drie liedjes gooide Annie M.G. Schmidt er twee weg. Alleen Kindervloot vond ze goed genoeg.

Karel schreef ze pas toen de repetities van Met man en muis al waren begonnen. Elsje de Wijn wist er wel raad mee. Hetzelfde gold voor de sketches. De Wijn was het lichtpunt van Met man en muis. ‘Zij is opvallend, levendig, grappig en op haar gemak’, schreef Trouw in een recensie.

Elsje de Wijn in de komische tv-serie 'Verkeerd Verbonden' (2000-2002). Beeld ANP / ANP Kippa

Karel werd een hit na de televisieregistratie van Met man en muis. Haar aanbidder bleef haar lang achtervolgen, maar als lid van gerenommeerde toneelgezelschappen (onder meer Centrum, het Nationale Toneel en Toneelgroep Amsterdam) en op televisie (Citroentje met suiker, Baantjer, Keyzer & De Boer Advocaten) bouwde ze een glanzende loopbaan op.

Helemaal vergeten deed ze de man met de rode haren en de zwarte bril, die het advies kreeg om te gaan schaken met de ‘interlectuelen’, niet. In 2017 sprak ze liefdevol over Karel in De Grote Harry Bannink Podcast van Gijs Groenteman. Daarin deed ze twee grote onthullingen.

De eerste was dat Annie M.G. Schmidt voor de pauzefinale aanvankelijk een nummer in gedachten had dat Menopauze met gebak heette. ‘Een beetje een vieze tekst, ik zag iets bloederigs voor me’, aldus De Wijn. Conny Stuart protesteerde met succes.

De tweede onthulling ging over Willem Oltmans. De flamboyante overheidscriticus en journalist woonde vanaf de eerste rij talloze voorstellingen van Met man en muis bij; niet vanwege de kwaliteit van de musical, maar om Peter van de Wouw te zien in zijn rol van (halfnaakte) bodybuilder. Oltmans koesterde warme gevoelens voor hem.