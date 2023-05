Elsa Maxwell in 1949. Beeld Getty

Californië, 22 mei 1945

Lunch bij Lord & Lady Halifax, in klein gezelschap: Gladwyn Jebb, van de Britsche delegatie, een intelligente Braziliaanse, en de onwaarschijnlijk leelijke, maar veel persoonlijkheid bezittende Elsa Maxwell, bij wie de Halifaxen en ik in groot gezelschap komen eten.

Deze bizarre figuur doet aan ­radiowerk; haar uitzendingen ­beginnen aldus: ‘Wie is daar? Elsa Maxwell. Elsa Maxwell? De vriendin van koningen en staatslieden? Ja. Nu, vooruit dan maar.’

Elsa M. stelde meteen een broadcast ter beschikking om over Nederland te spreken, wat maandag op het onmogelijke tijdstip van 7.45 in den ochtend moet gebeuren om de oostelijke staten te bereiken, met heruitzending voor het westen later op den dag.

23 mei

Het befaamde diner van Elsa Maxwell. Er waren zeven tafels, elk van tien plaatsen: een Nederlandsche (waar ik als praeses moest optreden), een Amerikaansche, Britsche, Fransche, Cubaansche, Braziliaansche en Saudi-Arabische.

Bovendien was er een... Japansche tafel met een verscheurde Japanse vlag, en een papier waarop stond ‘Prevented from coming by bombs. Excuse please’.

Elke tafel had een nationale versiering en een vlag in het midden. Van bloemkolen, wortelen en bloemen in klompen was voor Nederland iets zeer aardigs gemaakt.

Eelco van Kleffens (1894-1983), minister van Buitenlandse Zaken. Ingekort fragment uit Michael Riemens: ‘Majesteit, U kent het werkelijke ­leven niet’. Vantilt, 2019.