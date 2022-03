Elmer Schönberger beschrijft leven en oeuvre van componist Otto Ketting uitgebreid en met gezag ★★★★☆

Otto Ketting, 1955. Beeld privéarchief Familie Ketting

Als erkend doemdenker en mopperkont moet de componist Otto Ketting het zich vaak hebben afgevraagd. Wat zou er na zijn dood van zijn muziek resteren? Zou Time Machine, het dampende krachtstuk uit 1972 waarmee hij de wereld had veroverd, de tijd trotseren? Of zou hij in de boeken komen als de man die dienstbare muziek schreef bij vermaarde Bert Haanstra-documentaires als Alleman (1963) en Bij de beesten af (1972)?

Krap tien jaar na zijn dood is Otto Ketting (1935-2012) in elk geval nog niet vergeten. Dat bewijst alleen al de nieuwe biografie met de knorrige Ketting-titel Inspiratie wantrouw ik ten zeerste. Op papier en online, met lees- en luistervoorbeelden op de website ottoketting.nl, weegt Elmer Schönberger leven en werk van de man die zich kon rekenen tot Nederlands meestgespeelde componisten.

Vliegende start

Zijn leven lang was Ketting een buitenbeentje. Niet zijn componerende vader Piet trok hem de muziek in, maar Igor Stravinsky. Op z’n 16de viel Otto voor L’histoire du soldat, muziektheater rond een pact met de duivel. Vooral het ironisch tetterende koper sprak hem aan. Ketting kocht een trompet en hield het gymnasium halverwege de vijfde klas voor gezien.

Na zijn studie aan het Haagse conservatorium spreidde hij zijn praktijk. Ketting speelde niet alleen in het deftige Residentie Orkest, hij dook ook op in de amusementsscene. Compositieles nam hij hoegenaamd niet. Hij probeerde het weliswaar in München, bij de naoorlogse coryfee Karl Amadeus Hartmann. Maar toen die een blik had geworpen op de meegebrachte partituren, wist hij genoeg. Deze knaap kon hij niks meer leren.

Op z’n 23ste schreef Ketting zijn Eerste symfonie. Binnen de kortste keren werd het stuk gespeeld door Nederlands belangrijkste orkesten. Maar na die vliegende start voelde hij zich in het klassieke wereldje steeds minder thuis. Het Nederlandse muziekleven, schreef hij al in 1961, leek hem ‘één eeuwigdurende Matthäus-Passion, zich voortslepend langs de geopende groeven van een superlangspeelplaat’.

Dokter Pulder zaait papavers

Niettemin waaide het werk hem aan. Een decennium lang leverde Ketting theatermuziek aan het Nieuw Rotterdams Toneel. Via zijn vriendin Olga, een danseres, oogstte hij opdrachten van het Nederlands Danstheater. En ook de film bood emplooi. Behalve voor enkele documentaires van Bert Haanstra schreef Ketting de muziek voor zijn succesfilm Dokter Pulder zaait papavers. ‘Beter om het grote meesterwerk een tijdje te vergeten’, noteert biograaf Schönberger. ‘In plaats daarvan de luwte opzoeken, de luwte van muziek-in-dienst-van.’

Ook maatschappelijk hield Ketting zichzelf uit de wind. Mei 1968, Vietnamdemonstraties, het Notenkrakersprotest: anders dan makkers als Louis Andriessen en Peter Schat beklom hij geen barricaden. De huismus begroef zich liever tussen lp’s en boeken. Als hij al vertier zocht, ging hij naar het voetbal of een bokswedstrijd.

En toen, in 1972, liep Ketting ineens voor de troepen uit. Time Machine heette het stuk dat hij de wereld in slingerde. Striemende akkoorden, rauw koper, kolkende energie: het was een stijl die bekend kwam te staan als de ‘Haagse school’. Tegenwoordig geldt Louis Andriessen wereldwijd als vaandeldrager, maar Otto Ketting effende het pad.

Daarna: hoogte- en dieptepunten. De opera Ithaka, waarmee in 1986 het nieuwe Amsterdamse Muziektheater werd geopend, liep uit op een sof. Later verblufte Ketting met een naar Mahler klinkend Adagio. Verdeeld waren critici over het orkestwerk Kom, over de zeeën. Hoorde de één een aanstekelijk stuk muziek, de Volkskrant hekelde het niveau van een ‘glossy lifestylereportage’. Uit woede over dit ‘schandalig bij elkaar gelogen flutschrijfseltje’ zegde de componist zijn abonnement op.

Triomfale pandiatonische tutti

Elmer Schönberger beschrijft Kettings oeuvre uitgebreid en met gezag. Op sommige noten is hij kritisch, maar het is duidelijk waar zijn sympathie ligt. Liever dan met de vuist op tafel te slaan (‘Ketting moet blijven!’) of de smaakprofeet uit te hangen (‘Hoor hoe goed die muziek is!’), kiest hij voor de elegante overreding. Weinig schrijvers formuleren helderder dan Schönberger, al zullen sommige lezers vaag opkijken bij een 'bitonaal bicinium’ of ‘triomfale pandiatonische tutti’.

Met een list kruipt Schönberger zelfs in Kettings hoofd. Hij opent elk hoofdstuk met een parafrase in de jij-vorm, vaak ontleend aan Kettings eigen woorden. Dan verschijnen er zinnen als: ‘Je komt er niet zonder diep te zinken, veel wijven, geldzorgen en een drankprobleem.’ Pseudofictie, slim gevonden. En nu maar duimen dat de muziek van Ketting de componist ruimschoots overleeft.

