Ella Fitzgerald heeft een fraaie livecatalogus, maar op dit nieuwe album komt de zangeres niet tot haar recht ★★☆☆☆

Beeld RV

Twee jaar geleden werden er fraaie liveopnamen van Ella Fitzgerald ontdekt en uitgebracht als The Lost Berlin Tapes – 1962. Een fijne aanvulling op de toch al fraaie livecatalogus van de jazzzangeres.

Het succes ervan heeft er mogelijk toe geleid dat platenmaatschappij Verve met nog een livealbum komt, nu met wat de enige live-uitvoering met orkest van Fitzgeralds Irving Berlin Song Book zou zijn.

Die dubbelaar uit 1958 behoort nog altijd tot haar beste studiowerk, ook door de werkelijk sublieme arrangementen gespeeld door het orkest van Paul Weston. Hoe uniek het optreden een paar maanden later met zijn complete orkest in de Hollywood Bowl ook was, van het orkest hoor je op de nu verschenen registratie veel te weinig. Natuurlijk is Fitzgeralds zang onvergelijkbaar in How Deep Is The Ocean? en het wat minder bekende Get Thee Behind Me Satan. Maar dat de zangeres live beter tot haar recht komt dan in de studio, zoals het begeleidende schrijven suggereert, is in dit geval onzin. Het oorspronkelijke Ella Fitzgerald Sings the Irving Berlin Song Book is in alle opzichten superieur aan deze liveopname.

Ella Fitzgerald

Ella at the Hollywood Bowl

Jazz

★★☆☆☆

Verve/Universal