Elke tijd kent boekenmeisjes enerzijds en meisjes die avonturen beleven anderzijds

De populariteit van hashtags als #Booktok en #Instabook bewijst dat jongeren echt wel willen lezen. Charlotte Remarque (25) bespreekt welke boeken dan.

Een van de onbetwiste koninginnen van BookTok is Taylor Jenkins Reid. Na het grote succes van The Seven Husbands of Evelyn Hugo verscheen in 2019 Daisy Jones & The Six, de ontstaansgeschiedenis van een fictieve rockband in de jaren zeventig.

Het boek en de pas verschenen miniserie zijn een nostalgisch spektakel van jewelste: blote voeten, wilde haren, mescaline, noem maar op. Daisy Jones (meteen herkenbaar als een ersatz-Stevie Nicks) wordt dankzij haar rauwe stemgeluid toegelaten in de rockband The Six, al wil de dominante frontman Billy dat eigenlijk niet. Het pillen slikkende wild child zou weleens zijn gezag in de band kunnen ondermijnen.

Maar met Daisy erbij wordt de band wereldberoemd. Terwijl er achter de schermen van alles gebeurt tussen de bandleden – overspel, zwangerschap, verslaving, onbeantwoorde liefde – schrijven ze het album dat een generatie zal definiëren. Een aanstekelijke roman, die ook nog eens experimenteel in elkaar zit, met alle leden van de band om beurten aan het woord, in interviewstijl. De tekst wordt daardoor soms erg staccato, maar heeft wel energie en schwung. Lees het vooral met Rumours van Fleetwood Mac op de pick-up.

Voor iedereen zijn de jaren zeventig een bron van nostalgie, maar het decennium moet buitenaards zijn voor Generatie Z, de binnenzittende generatie die minder en later seks heeft, later het huis uitgaat, beschermd is opgegroeid en constant door leeftijdsgenoten in de gaten wordt gehouden. Daisy Jones, die buiten het zicht van haar ouders een 14-jarige groupie wordt, rücksichtslos (en anoniem, voordat ze beroemd wordt) drugs en mannen kan uitproberen: ze is een mascotte voor alles dat niet meer kan en niet meer bestaat, en dit boek is een specifieke vorm van escapisme. De tieners zijn zich bewust van de beklemming van deze tijd.

Of niet? Misschien is dit escapisme helemaal niet generatiegebonden, maar simpelweg de manier om zich tot de wereld te verhouden voor ieder mens dat thuiszit en boeken leest. Toen ik me als tiener vergaapte aan Christiane F., de piepjonge Berlijnse heroïnejunk die Bowie live zag optreden en naalden in haar schooltas had, maakte ik mezelf wijs dat ik, als ik in een andere tijd geboren was, ook zo’n avontuurlijk bestaan had gehad.

Natuurlijk was dat niet zo. Elke tijd kent boekenmeisjes enerzijds en meisjes die avonturen beleven anderzijds. Die tijdloze traditie wordt simpelweg voortgezet door Gen Z.