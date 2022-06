Elke scène in The Souvenir: Part II is een subliem vormgegeven en knap geobserveerd tafereel ★★★★☆

The Souvenir: Part II

‘Ik wil het leven filmen zoals ik het me voorstel, niet het leven zoals het zich afspeelt.’ In een poging haar onaffe filmscenario met de tamelijk pretentieuze ondertitel ‘Art is Life’ toe te lichten aan haar docenten, maakt de Londense filmstudent Julie (Honor Swinton Byrne) het er niet beter op. De leraren betwijfelen of ze ooit haar diploma zal halen.

Maar Julie weet beter wat ze wil dan haar omgeving denkt. En ze houdt zich aan haar woord. ‘Het leven zoals ik het me voorstel’ blijkt de inhoud van haar afstudeerfilm uitstekend te omschrijven. Het is ook een goede samenvatting van The Souvenir: Part II, de film waarmee Joanna Hogg terugkeert naar het verleden dat ze in het veelgeprezen The Souvenir (2019) op geheel eigen wijze begon bloot te leggen.

De films – van begin af aan opgezet als tweeluik – zijn autobiografisch, maar ook fantasierijk, dromerig, springerig. Nooit is duidelijk wat echt is gebeurd en wat niet. In The Souvenir (voor wie hem nog niet gezien heeft: ga kijken, hij wordt deze week in verschillende bioscopen opnieuw vertoond) begint Julie in de jaren tachtig aan haar opleiding aan de filmschool en krijgt ze een verhouding met de oudere, charmante Anthony, achter wiens mysterieuze gedrag een heroïneverslaving schuilgaat.

The Souvenir: Part II draait om het oprapen van de scherven. Anthony is dood en Julie, beschermd opgevoed in een zeer welgesteld milieu, moet onder ogen zien dat ze niet langer als toeschouwer door het leven kan. Voor de zoveelste keer leent ze geld van haar moeder (Tilda Swinton, ook in werkelijkheid de moeder van Swinton Byrne), maar dit keer voelt ze de verplichting die dat met zich meebrengt.

Hogg trekt de kijker langzaam het verhaal in, voor zover er een verhaal is: als filmmaker is ze eerder een schilder dan een schrijver. Elke scène is een subliem vormgegeven en knap geobserveerd tafereel, dat voorzichtig als een kraal aan een ketting wordt geregen. Het resultaat is een prachtig voorgestelde herinnering, zo fijntjes en tegelijk zo krachtig dat het zich alleen maar zo, en niet anders, kan hebben afgespeeld.