Elke dag een paginaatje Augustinus: ‘De stad van God’ in nieuwe opzet is een geslaagd experiment

Wat kunnen we nog met De stad van God van de 5de-eeuwse kerkvader Augustinus? Een beroemde verdediging van het christendom, zeker, maar ook een dikke pil waar geen normale lezer meer doorheen komt. Bovendien is de laatste vertaling uit de jaren tachtig intussen goeddeels onleesbaar geworden.

Chris Dijkhuis heeft het werk nu gebloemleesd en in hapklare brokken geknipt van steeds ongeveer een bladzijde. Die krijgt de lezer gepresenteerd in een schema van tweemaal 365 dagen, dus als een soort dubbele ‘scheurkalender’. Dat is een origineel idee, en het is hier overtuigend uitgewerkt. De samenvattingen en overzichten helpen bij het lezen, en de onverkort weergegeven gedeelten zijn in elk geval een vooruitgang ten opzichte van de vorige vertaling. Maar vlotte lectuur wil ook deze Stad van God niet worden: lange zinnen met veel komma’s, en ingewikkelde redeneringen over kwesties die in de 21ste eeuw niet meer direct relevant lijken. Maar de kalenderopzet is een geslaagd experiment, dat navolging verdient. Dijkhuis biedt een verrassende nieuwe toegang tot Augustinus’ boek. En haast is er niet: we mogen er twee jaar over doen.

Aurelius Augustinus: De civitate Dei – De stad van God vertaald en toegankelijk gemaakt door Chris Dijkhuis. Berne Media; 780 pagina’s; € 39,95.