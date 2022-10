Elizabeth Strout is op haar best in kleine observaties ★★★★☆

Elizabeth Strout. Beeld Leonardo Cendamo

In Lucy aan zee – alweer het vierde boek van Elizabeth Strout dat de wederwaardigheden volgt van de succesvolle New Yorkse auteur Lucy Barton – sluipt de actualiteit het verhaal onmiddellijk binnen. Niet zo vreemd voor een roman die begint in het voorjaar van 2020.

William, van wie Lucy twintig jaar geleden scheidde, vader van haar twee ruimschoots volwassen dochters én parasitoloog, heeft meteen door dat covid-19 een ernstige zaak is. Toevallig wonen de exen allebei net weer alleen. Zij omdat haar tweede man een jaar eerder is overleden, hij omdat zijn derde vrouw hem onlangs heeft verlaten.

William vraagt of Lucy meegaat naar een huis aan de kust van Maine, waar ze naar zijn idee veiliger zijn dan in New York. Ze wandelen veel, zien bijna niemand, kijken elke avond naar de doden op het nieuws, doen heel voorzichtig boodschappen, proberen te lezen en te werken.

Mooi beschrijft Strout het ‘onderwatergevoel’ waaronder Lucy lijdt. Alsof de ramp die zich in de buitenwereld voltrekt niet echt gebeurt. Even herkenbaar: ‘Ik kwam de dagen door met… ik weet niet hoe ik ze doorkwam.’

Uiteraard is de verhouding tussen de exen ingewikkeld, hoezeer ze ook op elkaar gesteld zijn gebleven. Typisch Strout-zinnetje: ‘Rond deze tijd merkte ik dat ik elke avond na het eten een hekel aan William had.’ Verder lijdt Lucy onder het gebrek aan contact met haar dochters. Pijnlijke waarheid: zij hebben niet alleen letterlijk afstand genomen. ‘Als ik tegen mensen zei hoe erg ik mijn meisjes miste, zeiden ze soms: waarom kunnen ze dan niet hierheen komen om jullie op te zoeken? En dan durfde ik niet te zeggen: omdat ze dat blijkbaar niet willen.’

Trump

Net als in de drie eerdere Lucy-boeken speelt de extreem armoedige en liefdeloze jeugd van de hoofdpersoon een rol, maar dan anders. Nu zorgt die er bijvoorbeeld voor dat Lucy vriendschap probeert te sluiten met een Trump-aanhangster en één slapeloze nacht lang begrip kan opbrengen voor de Capitoolbestormers: ‘Het was er bij hen ingehamerd om zichzelf in een negatief licht te zien, ze werden met minachting bejegend en ze hadden er schoon genoeg van.’ Daarna roept ze zichzelf tot de orde.

Intussen gaat het leven door, zoals dat heet, de pandemie ten spijt. Overspel, verzoening, kanker, miskramen – aan opwindende gebeurtenissen geen gebrek in Lucy aan zee. Maar op haar best is Strout toch in haar kleine observaties. Zoals deze: ‘En nu ik daar zo over nadacht, moest ik aan iets denken wat ik al vaak had gedacht: dat er, toen de meisjes klein waren, een laatste keer was geweest dat ik ze had opgetild. Dat heb ik altijd hartverscheurend gevonden, het besef dat je nooit weet wanneer je een kind voor het laatst optilt. Misschien zeg je: ‘O lieverd, je wordt te groot om te worden opgetild’, of zoiets. Maar daarna til je je kind nooit meer op. En zo was het leven met deze pandemie ook. Je wist het niet.’

Elizabeth Strout: Lucy aan zee. Uit het Engels vertaald door Madelon Janse. Atlas Contact; 256 pagina’s; € 22,99.

Beeld Atlas Contact