Elegant balanceren op de smalst denkbare richels in spectaculaire klimdocu The Alpinist ★★★★☆

The Alpinist

Een paar jaar geleden was het jonge Canadese bergklim-supertalent Marc-André Leclerc enige tijd in het bezit van een mobiele telefoon, tot een wilde vos er tijdens een van zijn klimtochten mee aan de haal ging. Hij had een nieuwe kunnen kopen, om net als de klimmers van zijn generatie de foto’s en filmpjes van al die zonder touw bedwongen rots- en ijswanden het internet op te slingeren. Zorgvuldig schaven aan zijn status als grootste waaghals van de internationale klimelite. Maar Leclerc vond het wel prima zo, dat telefoonloze bestaan.

Het spectaculaire The Alpinist van Peter Mortimer en Nick Rosen, specialisten in het bergklimgenre, schetst een bewonderenswaardig precies beeld van een zonderlinge jongen die eigenlijk niet zo nodig het onderwerp van een documentaire hoeft te zijn. Dat maakt de documentaire drie jaar na het met een Oscar bekroonde Free Solo tot méér dan de nieuwste klimspektakelfilm: hoe film je iemand wiens prioriteit niet ligt bij het voltooien van een film, maar bij het afleggen van die ogenschijnlijk onmogelijke route naar de volgende piek? Alsof Leclerc en de camera gaandeweg in een veredelde knipperlichtrelatie belanden.

De makers van The Alpinist kennen Leclerc als 23-jarige mythe op internetfora voor klimmers (waar melding wordt gemaakt van een onbekende jongen die loodzware routes in recordtempo aflegt), als ze besluiten hem twee jaar te gaan filmen. Onwennig wiebelt hij voor het eerst voor de filmcamera: een vriendelijke, schuchtere jongen die niet te diepgaand over zijn enige fascinatie vertelt, gevolgd door klimsessies waarin hij elegant naar boven beweegt, de smalst denkbare richels als enig houvast. Afwisselend vertellen ze ook over de geschiedenis van het alpinisme – een context waardoor de prestaties van Leclerc alleen nog maar meer indruk wekken.

Al gauw presenteert de documentaire zich óók als overtreffende trap van Free Solo. De hoofdpersoon in die film, Alex Honnold, vertelt hier met grote ogen hoe Leclerc hem inmiddels overtreft qua tempo, qua complexiteit van klimroutes en vooral ook wat betreft de keuze van zijn ondergrond. Honnold beperkte zich tot betrouwbare rots, Leclerc richt zich steeds meer op per definitie instabieler ijs. Ook andere klimmers maken zich zorgen over de steeds grotere risico’s waaraan de onverzadigbare Leclerc zich blootstelt: kwestie van jeugdige overmoed? Ene Reinhold Messner, een ex-klimmer die linea recta uit een documentaire van Werner Herzog lijkt te zijn weggewandeld, toont begrip: als de dood niet tot de mogelijkheden behoort, betekent het niets om na afloop weer veilig op de grond te staan.

Je vraagt je op den duur af hoe ver je als klimdocumentairemaker kan gaan in het filmen van de waaghalzerij van je hoofdpersoon. The Alpinist biedt passende antwoorden.