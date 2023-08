Electropop met raps, een koortje en ratelende drum-’n-bassbeats: Genesis Owusu boetseert het tot een coherent geheel ★★★★☆

In Australië weten ze wel wat ze aan Genesis Owusu als talent in huis hebben. De Ghanees-Australische rapper en zanger mocht voor zijn debuutalbum Smiling with No Teeth in 2021 al een rits Australische muziekprijzen in de wacht slepen. Hij werd vervolgens opgemerkt door onder andere (muziek)magazine Rolling Stone en The Guardian. Maar verder...

Het nieuwe album Struggler heeft het in ieder geval in zich Owusu op grote schaal te laten doorbreken. Smiling with No Teeth was al een etalage van muzikaliteit, gecombineerd met een gezonde weerzin tegen genregrenzen. Maar waar dat toen niet altijd overtuigende liedjes opleverde, zijn de songs op Struggler net zo avontuurlijk als toegankelijk.

Genesis Owusu

Opener Leaving the Light dient meteen als visitekaartje voor het veelzijdige talent. Met een synthesizerbasloopje als elektromotor en voetbalgezang afgewisseld met raps is het nummer niet minder dan een uitnodiging om te komen stuiteren op de dansvloer. Vervolgens gaat het van de romantische softsoul van See Ya There, waarin Owusu met een lieflijke falset zingt dat hij je terugziet in de hel, naar de synthfunk van Tied Up, met raps vol bravoure die Brits aandoen: The Streets op een gitaarrif van Prince.

Veel verwijst naar eighties-pop of new wave, maar Owusu is geen traditionalist die zijn helden navolgt en oude muziek opwarmt. Die basis dient eerder als nieuwe context voor artefacten uit andere muzikale werelden. Electropop met raps, afgemaakt met een koortje en ratelende drum-’n-bassbeats? Geen probleem. Owusu boetseert het tot een coherent geheel.

Genesis Owusu Struggler Pop ★★★★☆ V2 Records