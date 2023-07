‘El castigo’ is een bijzonder effectief portret van een huwelijk dat vastzit in drijfzand ★★★★☆

Antionia Zegers als Ana in ‘El Castigo’.

Zo is het wel weer genoeg, zegt veertiger Mateo aan het begin van El castigo tegen zijn echtgenote Ana. Ze zijn al twee minuten aan het rijden, tijd om om te keren. Met enige aarzeling geeft Ana toe, remt de auto af, draait om. Wat is er zojuist gebeurd, op deze uitgestorven weg door het bos? Het Chileens-Argentijnse, in één onafgebroken shot en in realtime gedraaide El castigo (‘De straf’) pakt je meteen bij de lurven. Die greep wordt nog steviger zodra regisseur Matías Bize en scenarist Coral Cruz (enigszins) onthullen wat er eerder tijdens de rit is voorgevallen.

Ana en Mateo zijn met hun zoontje Lucas onderweg naar Ana’s moeder. Onderweg deed Lucas iets wat het voor zijn ouders blijkbaar rechtvaardigde dat ze hem aan de bosrand achterlieten. Twee minuten lang. Terug op de plek waar ze de jongen uit de auto zetten – let op de remsporen op het asfalt – kunnen Ana en Mateo roepen en zoeken wat ze willen: van Lucas ontbreekt ieder spoor.

Over de auteur Kevin Toma schrijft over film in alle soorten en maten, met een speciaal oog voor filmmuziek en een passie voor horror.

El castigo, uitgebracht in de zomerreeks Previously Unreleased van filmmuseum Eye, heeft een bijzonder simpel en akelig effectief uitgangspunt dat allerlei parallelle zoektochten in gang zet. Als toeschouwer speur je zelf mee, over de hoofden van de personages turend tussen de bomen en struiken op de achtergrond, in de hoop dat je iets opmerkt wat zij missen. Bovendien wil je weten wat Lucas precies deed. Hoe de drie zich tot elkaar verhouden. Wie wie straft.

Al die nijpende, geleidelijk beantwoorde vragen brengt regisseur Bize zonder oordeel met elkaar in evenwicht. Hij en cameraman Gabriel Díaz verleggen voortdurend het perspectief van Ana naar Mateo en weer terug, door ze soms van een zekere afstand te filmen en dan weer in close-up, ook wanneer Mateo de politie inschakelt en Ana tegen de agenten liegt over de toedracht van Lucas’ verdwijning. Waarom doet ze dat? Het is fascinerend hoeveel kilheid er uit haar blik lijkt te stralen, terwijl Antonia Zegers steeds meer onmacht door Ana’s pantser laat breken. Néstor Cantillana levert als Mateo eveneens sterk spel, zich overtuigend overgevend aan de wanhoop van zijn personage.

Het wurgende portret van een huwelijk dat al lang in het drijfzand stak, dat blijkt deze Zuid-Amerikaanse tegenhanger van Andrej Zvjagintsevs Loveless (2017) uiteindelijk te zijn. Bedenk dan maar eens hoe deze nachtmerrie met een sisser zou kunnen aflopen.